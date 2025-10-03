Видео
Главная Новости дня Ракеты Tomahawk для Украины — СМИ сделали печальный прогноз

Ракеты Tomahawk для Украины — СМИ сделали печальный прогноз

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 09:47
Получит ли Украина Tomahawk от США
Ракета Tomahawk. Фото: rtx.com

Соединенные Штаты Америки вряд ли продадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, поскольку текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей. Но вполне возможно, что президент Дональд Трамп может предоставить ВСУ другие ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление чиновника США на условиях анонимности.

Читайте также:

Что Украина может получить вместо Tomahawk

Чиновник подчеркнул, что недостатка дальнобойного оружия у США нет, намекая, что Киеву могут быть поставлены другие варианты оружия меньшей дальности.

По его словам, США могут рассмотреть возможность позволить европейским союзникам покупать другое дальнобойное оружие и поставить его Украине, однако вряд ли Tomahawk.

В то же время издание пишет, что ракеты Tomahawk позволили бы Украине бить вглубь РФ. В частности, атаковать военные базы, логистические узлы, аэродромы и командные центры, которые сейчас остаются недосягаемыми.

По данным бюджетных документов Пентагона, сейчас у них есть 8 959 ракет Tomahawk, их средняя цена составляет примерно 1,3 млн долларов за штуку.

Справка

Ракета Tomahawk производится с середины 1980-х годов. В последние годы производство колебалось от 55 до 90 ракет в год.

Длина ракеты составляет 6,25 метров. Вес — 1 440 килограмм. Может лететь на расстояние до 2 500 километров.

Согласно бюджетным данным Пентагона, США планируют купить 57 ракет в 2026 году.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, от чего зависит получение Украиной дальнобойного оружия от США.

Впоследствии глава государства намекнул на удары по РФ новым оружием.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
