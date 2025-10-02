Видео
Главная Новости дня Зеленский сделал заявление об ударах дальнобойным оружием по РФ

Зеленский сделал заявление об ударах дальнобойным оружием по РФ

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:18
Зеленский сделал заявление об ударах дальнобойным оружием по целям в России
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление об ударах по объектам на территории России. По словам главы государства, вскоре Украина возможно сможет использовать не только оружие собственного производства.

Об этом президент сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 2 октября.

Зеленский об ударах дальнобойным оружием

Президент намекнул, что вскоре Украина сможет использовать для ударов вглубь России не только собственное вооружение, но и предоставленное Соединенными Штатами.

"До этого мы использовали только нашу систему дальнобойного вооружения. Однако после моей встречи с президентом Соединенных Штатов мы, возможно, будем иметь нечто большее", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил о том, что решение о получении Украиной дальнобойного оружия от США зависит от Дональда Трампа.

Кроме того, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес сообщил, действительно ли Белый дом может предоставить ракеты Tomahawk Украине.

Владимир Зеленский россия США война в Украине дальнобойное оружие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
