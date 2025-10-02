Зеленський зробив заяву про удари далекобійною зброєю по цілям в Росії

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Український президент Володимир Зеленський зробив заяву про удари по об'єктам на території Росії. За словами глави держави, незабаром Україна можливо зможе використовувати не лише зброю власного виробництва.

Про це президент сказав на пресконференції з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен у четвер, 2 жовтня.

Зеленський про удари далекобійною зброєю

Президент натякнув, що незабаром Україна зможе використовувати для ударів вглиб Росії не лише власне озброєння, а й надане Сполученими Штатами.

"До цього ми використовували лише нашу систему далекобійного озброєння. Однак після моєї зустрічі з президентом Сполучених Штатів ми, можливо, будемо мати щось більше", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент заявив про те, що рішення про отримання Україною далекобійної зброї від США залежить від Дональда Трампа.

Крім того, колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес повідомив, чи дійсно Білий дім може надати ракети Tomahawk Україні.