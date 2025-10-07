Видео
Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
Главная Новости дня Трамп заявил, что разочарован Путиным — какая причина

Трамп заявил, что разочарован Путиным — какая причина

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 20:25
Трамп заявил, что разочарован Путиным - какая причина
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование действиями российского диктатора Владимира Путина в вопросе завершения войны в Украине. По его словам, урегулировать войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке, в частности в Газе.

Об этом американский лидер сообщил во время встречи с премьером Канады Марком Карни во вторник, 7 октября.

Читайте также:

 

Трамп разочарован Путиным

"На прошлой неделе погибло 7 812 человек, в основном солдат... Почти восемь тысяч солдат погибли. Это безумие!" — сказал Трамп.

Он добавил, что ранее считал, что это будет одна из самых легких сделок.

"Я очень хорошо ладил с Путиным, и думаю, что он меня очень разочаровывает. Потому что я считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что это сложнее, чем на Ближнем Востоке", — заявил американский лидер.

Напомним, ранее Трампа спросили, принял ли он решение о передаче ракет Tomahawk Украине, на что он ответил, что фактически принял решение, но не уточнил, какое.

Также стало известно, что российский диктатор Владимир Путин пытается использовать угрозы, чтобы склонить США к отказу от поставок Tomahawk Украине.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
