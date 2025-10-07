Трамп принял решение, передавать ли Украине ракеты Tomahawk

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что он принял решение по отправке ракет Tomahawk Украине. Однако он хочет узнать, как они будут использоваться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о Tomahawk для Украины

Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили, есть ли уже решение по ракетам Tomahawk. В частности, по передаче их Украине либо же продаже для НАТО, чтобы Альянс в последствии продавал их Украине. В ответ лидер США сказал, что решение фактически принято.

"Да, я уже практически принял решение, если можно так сказать. Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают — куда они их отправят, наверное. Мне бы пришлось задать этот вопрос", — заявил Трамп, не уточнив, будет передача напрямую или через НАТО.

Также он добавил, что сначала хочет узнать, как эти ракеты будут использованы (для чего именно).

"Я бы задал несколько вопросов. Я не ищу эскалации", — пояснил он.

Также лидер США в очередной раз заявил, что этой войны никогда бы не было, если бы он был президентом.

Напомним, в конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Украина подала запрос на ракеты Tomahawk. Тогда он сообщил, что Вашингтон рассматривает этот запрос, от окончательное решение будет за Трампом.

Также мы писали вчера, что по оценке ISW, глава Кремля Владимир Путин пытается использовать как угрозы, так и дипломатические стимулы, чтобы склонить США к отказу от поставок Tomahawk Украине. В частности, Путин в комментарии одному из СМИ связал эту возможную передачу ракет с угрозой ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.