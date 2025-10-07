Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Новини дня Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України

Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 00:00
Трамп ухвалив рішення, чи передавати Україні ракети Tomahawk
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що він ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk Україні. Однак він хоче дізнатися, як вони будуть використовуватися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Трамп про Tomahawk для України

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Трампа запитали, чи є вже рішення щодо ракет Tomahawk. Зокрема, щодо передачі їх Україні або ж продажу для НАТО, щоб Альянс надалі продавав їх Україні. У відповідь лідер США сказав, що рішення фактично ухвалено.

"Так, я вже практично ухвалив рішення, якщо можна так сказати. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять — куди вони їх відправлять, напевно. Мені б довелося поставити це питання", — заявив Трамп, не уточнивши, буде передача безпосередньо чи через НАТО.

Також він додав, що спочатку хоче дізнатися, як ці ракети будуть використані (для чого саме).

"Я б поставив кілька запитань. Я не шукаю ескалації", — пояснив він.

Також лідер США вкотре заявив, що цієї війни ніколи б не було, якби він був президентом.

Нагадаємо, наприкінці вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Україна подала запит на ракети Tomahawk. Тоді він повідомив, що Вашингтон розглядає цей запит, але остаточне рішення буде за Трампом.

Також ми писали вчора, що за оцінкою ISW, очільник Кремля Володимир Путін намагається використати як погрози, так і дипломатичні стимули, щоб схилити США до відмови від постачання Tomahawk Україні. Зокрема, Путін у коментарі одному зі ЗМІ пов'язав цю можливу передачу ракет із загрозою погіршення відносин Москви і Вашингтона.

США зброя Дональд Трамп військова допомога ракети війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації