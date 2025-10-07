Трамп ухвалив рішення, чи передавати Україні ракети Tomahawk

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що він ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk Україні. Однак він хоче дізнатися, як вони будуть використовуватися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про Tomahawk для України

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Трампа запитали, чи є вже рішення щодо ракет Tomahawk. Зокрема, щодо передачі їх Україні або ж продажу для НАТО, щоб Альянс надалі продавав їх Україні. У відповідь лідер США сказав, що рішення фактично ухвалено.

"Так, я вже практично ухвалив рішення, якщо можна так сказати. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять — куди вони їх відправлять, напевно. Мені б довелося поставити це питання", — заявив Трамп, не уточнивши, буде передача безпосередньо чи через НАТО.

Також він додав, що спочатку хоче дізнатися, як ці ракети будуть використані (для чого саме).

"Я б поставив кілька запитань. Я не шукаю ескалації", — пояснив він.

Також лідер США вкотре заявив, що цієї війни ніколи б не було, якби він був президентом.

Нагадаємо, наприкінці вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Україна подала запит на ракети Tomahawk. Тоді він повідомив, що Вашингтон розглядає цей запит, але остаточне рішення буде за Трампом.

Також ми писали вчора, що за оцінкою ISW, очільник Кремля Володимир Путін намагається використати як погрози, так і дипломатичні стимули, щоб схилити США до відмови від постачання Tomahawk Україні. Зокрема, Путін у коментарі одному зі ЗМІ пов'язав цю можливу передачу ракет із загрозою погіршення відносин Москви і Вашингтона.