ISW: Москва залякує США, аби заблокувати постачання «Томагавк»

Ракета Tomahawk. Фото: RTX

Російський диктатор Володимир Путін продовжує тиск на Вашингтон, намагаючись пов’язати можливе відновлення двосторонніх відносин із відмовою США від постачання Tomahawk в Україну. Кремль використовує як погрози, так і дипломатичні стимули, щоби зупинити надходження далекобійних крилатих ракет до Києва.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росія намагається переконати Вашингтон не давати ракет Києву

Очільник Кремля намагається змусити США відмовитися від постачання Tomahawk, стверджуючи, що такі поставки знищать перспективи нормалізації відносин між Москвою і Вашингтоном. ISW відзначає, що Кремль поєднує цю риторику з пропозиціями щодо переговорів і контролю над озброєннями.

Аналітики також фіксують, що Путін використовує як прямі застереження, так і мінімізацію ефекту ракет, щоби вплинути на рішення американської адміністрації. Це частина ширшої російської стратегії: зберегти тилові об’єкти від ударів і стримати здатність України завдавати руйнівних ударів по ключовій інфраструктурі всередині РФ. Постачання США ракет Tomahawk "призведе до руйнування" "позитивної тенденції, що намічається" у відносинах між США та Росією, йдеться в заяві Путіна, яку цитує ISW.

ISW додає, що наявність в України далекобійних ракет значно розширить її можливості щодо ураження спеціалізованих російських цілей у тилу, що робить такі поставки стратегічно важливими для Києва.

За оцінками аналітиків, у межах досяжності різних варіантів Tomahawk перебувають тисячі російських об’єктів, включно з авіабазами та заводами з виробництва безпілотників. Водночас Москва нарощує виробництво "Шахедів" і збільшує кількість нічних ударних пакетів, що посилює значення ракет для української оборони.

Нагадаємо, що Путін пригрозив Сполученим Штатам Америки зруйнувати відносини у разі передачі Україні ракет Tomahawk.

Раніше ми також інформували, що віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про поданий Україною запит на ракети Tomahawk, який наразі розглядають у Вашингтоні, а остаточне рішення ухвалюватиме Дональд Трамп.