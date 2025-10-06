Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кремль тисне на США, щоб зупинити передачу Tomahawk Україні

Кремль тисне на США, щоб зупинити передачу Tomahawk Україні

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 09:41
ISW: Москва залякує США, аби заблокувати постачання «Томагавк»
Ракета Tomahawk. Фото: RTX

Російський диктатор Володимир Путін продовжує тиск на Вашингтон, намагаючись пов’язати можливе відновлення двосторонніх відносин із відмовою США від постачання Tomahawk в Україну. Кремль використовує як погрози, так і дипломатичні стимули, щоби зупинити надходження далекобійних крилатих ракет до Києва.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама
Читайте також:

Росія намагається переконати Вашингтон не давати ракет Києву

Очільник Кремля намагається змусити США відмовитися від постачання Tomahawk, стверджуючи, що такі поставки знищать перспективи нормалізації відносин між Москвою і Вашингтоном. ISW відзначає, що Кремль поєднує цю риторику з пропозиціями щодо переговорів і контролю над озброєннями.

Аналітики також фіксують, що Путін використовує як прямі застереження, так і мінімізацію ефекту ракет, щоби вплинути на рішення американської адміністрації. Це частина ширшої російської стратегії: зберегти тилові об’єкти від ударів і стримати здатність України завдавати руйнівних ударів по ключовій інфраструктурі всередині РФ. Постачання США ракет Tomahawk "призведе до руйнування" "позитивної тенденції, що намічається" у відносинах між США та Росією, йдеться в заяві Путіна, яку цитує ISW.

ISW додає, що наявність в України далекобійних ракет значно розширить її можливості щодо ураження спеціалізованих російських цілей у тилу, що робить такі поставки стратегічно важливими для Києва.

За оцінками аналітиків, у межах досяжності різних варіантів Tomahawk перебувають тисячі російських об’єктів, включно з авіабазами та заводами з виробництва безпілотників. Водночас Москва нарощує виробництво "Шахедів" і збільшує кількість нічних ударних пакетів, що посилює значення ракет для української оборони.

Нагадаємо, що Путін пригрозив Сполученим Штатам Америки зруйнувати відносини у разі передачі Україні ракет Tomahawk.

Раніше ми також інформували, що віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про поданий Україною запит на ракети Tomahawk, який наразі розглядають у Вашингтоні, а остаточне рішення ухвалюватиме Дональд Трамп.

США Кремль ракети війна в Україні війна Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації