ISW: Москва запугивает США, чтобы заблокировать поставки "Томагавков"

Кремль давит на США, чтобы остановить передачу Tomahawk Украине
Российский диктатор Владимир Путин продолжает давление на Вашингтон, пытаясь связать возможное восстановление двусторонних отношений с отказом США от поставок Tomahawk в Украину. Кремль использует как угрозы, так и дипломатические стимулы, чтобы остановить поступление дальнобойных крылатых ракет в Киев.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Россия пытается убедить Вашингтон не давать ракет Киеву
Глава Кремля пытается заставить США отказаться от поставок Tomahawk, утверждая, что такие поставки уничтожат перспективы нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. ISW отмечает, что Кремль сочетает эту риторику с предложениями по переговорам и контролю над вооружениями.
Аналитики также фиксируют, что Путин использует как прямые предостережения, так и минимизацию эффекта ракет, чтобы повлиять на решение американской администрации. Это часть более широкой российской стратегии: сохранить тыловые объекты от ударов и сдержать способность Украины наносить разрушительные удары по ключевой инфраструктуре внутри РФ. Поставка США ракет Tomahawk "приведет к разрушению" "намечающейся позитивной тенденции" в отношениях между США и Россией, говорится в заявлении Путина, которое цитирует ISW.
ISW добавляет, что наличие у Украины дальнобойных ракет значительно расширит ее возможности по поражению специализированных российских целей в тылу, что делает такие поставки стратегически важными для Киева.
По оценкам аналитиков, в пределах досягаемости различных вариантов Tomahawk находятся тысячи российских объектов, включая авиабазы и заводы по производству беспилотников. В то же время Москва наращивает производство "Шахедов" и увеличивает количество ночных ударных пакетов, что усиливает значение ракет для украинской обороны.
Напомним, что Путин пригрозил Соединенным Штатам Америки разрушить отношения в случае передачи Украине ракет Tomahawk.
Ранее мы также информировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о поданном Украиной запросе на ракеты Tomahawk, который сейчас рассматривают в Вашингтоне, а окончательное решение будет принимать Дональд Трамп.
Читайте Новини.LIVE!