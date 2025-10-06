Видео
Главная Новости дня Кремль давит на США, чтобы остановить передачу Tomahawk Украине

Кремль давит на США, чтобы остановить передачу Tomahawk Украине

Дата публикации 6 октября 2025 09:41
ISW: Москва запугивает США, чтобы заблокировать поставки "Томагавков"
Ракета Tomahawk. Фото: RTX

Российский диктатор Владимир Путин продолжает давление на Вашингтон, пытаясь связать возможное восстановление двусторонних отношений с отказом США от поставок Tomahawk в Украину. Кремль использует как угрозы, так и дипломатические стимулы, чтобы остановить поступление дальнобойных крылатых ракет в Киев.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Россия пытается убедить Вашингтон не давать ракет Киеву

Глава Кремля пытается заставить США отказаться от поставок Tomahawk, утверждая, что такие поставки уничтожат перспективы нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. ISW отмечает, что Кремль сочетает эту риторику с предложениями по переговорам и контролю над вооружениями.

Аналитики также фиксируют, что Путин использует как прямые предостережения, так и минимизацию эффекта ракет, чтобы повлиять на решение американской администрации. Это часть более широкой российской стратегии: сохранить тыловые объекты от ударов и сдержать способность Украины наносить разрушительные удары по ключевой инфраструктуре внутри РФ. Поставка США ракет Tomahawk "приведет к разрушению" "намечающейся позитивной тенденции" в отношениях между США и Россией, говорится в заявлении Путина, которое цитирует ISW.

ISW добавляет, что наличие у Украины дальнобойных ракет значительно расширит ее возможности по поражению специализированных российских целей в тылу, что делает такие поставки стратегически важными для Киева.

По оценкам аналитиков, в пределах досягаемости различных вариантов Tomahawk находятся тысячи российских объектов, включая авиабазы и заводы по производству беспилотников. В то же время Москва наращивает производство "Шахедов" и увеличивает количество ночных ударных пакетов, что усиливает значение ракет для украинской обороны.

Напомним, что Путин пригрозил Соединенным Штатам Америки разрушить отношения в случае передачи Украине ракет Tomahawk.

Ранее мы также информировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о поданном Украиной запросе на ракеты Tomahawk, который сейчас рассматривают в Вашингтоне, а окончательное решение будет принимать Дональд Трамп.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
