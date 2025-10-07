Трамп заявив, що розчарований Путіним — яка причина

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування діями російського диктатора Володимира Путіна у питанні завершення війни в Україні. За його словами, врегулювати війну в Україні виявилося набагато складніше, ніж конфлікт на Близькому Сході, зокрема у Газі.

Про це американський лідер повідомив під час зустрічі з прем’єром Канади Марком Карні у вівторок, 7 жовтня.

Трамп розчарований Путіним

"Минулого тижня загинуло 7 812 людей, здебільшого солдатів… Майже вісім тисяч солдатів загинули. Це божевілля!" — сказав Трамп.

Він додав, що раніше вважав, що це буде одна з найлегших угод.

"Я дуже добре ладнав з Путіним, і думаю, що він мене дуже розчаровує. Тому що я вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що це складніше, ніж на Близькому Сході", — заявив американський лідер.

Нагадаємо, раніше Трампа запитали, чи ухвалив він рішення про передачу ракет Tomahawk Україні, на що він відповів, що фактично ухвалив рішення, але не уточнив, яке.

Також стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін намагається використати погрози, щоб схилити США до відмови від постачання Tomahawk Україні.