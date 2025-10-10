Війна в Україні — Путін заявив про схожість позицій із Трампом

Путін заявив, що у них з Трампом є розуміння про закінчення війни
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у них з президентом США Дональдом Трампом є спільне розуміння того, як завершити війну в Україні. За його словами, РФ нібито будує роботу щодо "врегулювання" конфлікту.
Про це Володимир Путін заявив на саміті глав країн СНД у Душанбе 10 жовтня.
Заяви Путіна про війну в Україні
Путін заявив, що Трамп щиро прагне врегулювати "конфлікт" в Україні. За його словами, вони мають спільне розуміння того, як завершити цю війну.
Також російський диктатор додав, що Росія залишається в рамках "домовленостей на Алясці" і нібито будує роботу з "врегулювання" війни на основі положень, які там обговорювались.
"Це складне питання, яке потребує додаткового опрацювання. Але ми залишаємося на базі тієї дискусії, яка відбулася в Анкориджі. Ми для себе тут нічого не змінюємо — вважаємо, що потрібно ще щось доопрацювати з обох сторін. Але в цілому ми залишаємося в рамках домовленостей Аляски", — заявив очільник Кремля.
Відомо, що саміт пройшов у Палаці Націй у вузькому та розширеному форматах. У ньому також беруть участь лідери Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Азербайджану, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Нагадаємо, 8 жовтня Дональд Трамп заявив, що розчарований Путіним. За його словами, врегулювати війну в Україні виявилося набагато складніше, ніж конфлікт на Близькому Сході.
Також ми писали, що нещодавно Путін пригрозив США руйнуванням відносин. Він наголосив, що це трапиться, якщо Америка передасть Україні ракети Tomahawk.
