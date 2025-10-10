Відео
Україна
Відео

Головна Новини дня Путін заявив, що у них з Трампом є розуміння про закінчення війни

Путін заявив, що у них з Трампом є розуміння про закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 16:52
Війна в Україні — Путін заявив про схожість позицій із Трампом
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у них з президентом США Дональдом Трампом є спільне розуміння того, як завершити війну в Україні. За його словами, РФ нібито будує роботу щодо "врегулювання" конфлікту.

Про це Володимир Путін заявив на саміті глав країн СНД у Душанбе 10 жовтня.

Читайте також:

Заяви Путіна про війну в Україні

Путін заявив, що Трамп щиро прагне врегулювати "конфлікт" в Україні. За його словами, вони мають спільне розуміння того, як завершити цю війну.  

Також російський диктатор додав, що Росія залишається  в рамках "домовленостей на Алясці" і нібито будує роботу з "врегулювання" війни на основі положень, які там обговорювались.

"Це складне питання, яке потребує додаткового опрацювання. Але ми залишаємося на базі тієї дискусії, яка відбулася в Анкориджі. Ми для себе тут нічого не змінюємо — вважаємо, що потрібно ще щось доопрацювати з обох сторін. Але в цілому ми залишаємося в рамках домовленостей Аляски", — заявив очільник Кремля. 

Відомо, що саміт пройшов у Палаці Націй у вузькому та розширеному форматах. У ньому також беруть участь лідери Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Азербайджану, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. 

Нагадаємо, 8 жовтня Дональд Трамп заявив, що розчарований Путіним. За його словами, врегулювати війну в Україні виявилося набагато складніше, ніж конфлікт на Близькому Сході.

Також ми писали, що нещодавно Путін пригрозив США руйнуванням відносин. Він наголосив, що це трапиться, якщо Америка передасть Україні ракети Tomahawk.

володимир путін переговори Дональд Трамп перемир'я війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
