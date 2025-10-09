Видео
Видео

Главная Новости дня Украина и РФ сядут за стол переговоров — заявление Трампа

Украина и РФ сядут за стол переговоров — заявление Трампа

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 23:17
По мнению Трампа, Украина и РФ имеют все причины, чтобы в ближайшее время сесть за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время пресс-конференции в Белом доме американский президент сделал заявление относительно переговоров между Украиной и РФ. Дональд Трамп сказал, что страны обязательно их проведут.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что заявил Трамп о переговорах

По словам лидера США, эта война "бессмысленная и худшая после Второй мировой". Трамп заявил, что стороны имеют "много причин" начать переговоры в ближайшее время.

"Вскоре Россия и Украина сядут за стол переговоров", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что лидер США не исключает новых санкций против РФ. Также он заявил на усиление давления вместе с НАТО на Кремль.

Между тем ВСУ успешно продвигаются на Добропольском направлении, освободив более 180 квадратных километров территории. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

