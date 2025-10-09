По мнению Трампа, Украина и РФ имеют все причины, чтобы в ближайшее время сесть за стол переговоров

Украина и РФ сядут за стол переговоров — заявление Трампа
Во время пресс-конференции в Белом доме американский президент сделал заявление относительно переговоров между Украиной и РФ. Дональд Трамп сказал, что страны обязательно их проведут.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что заявил Трамп о переговорах
По словам лидера США, эта война "бессмысленная и худшая после Второй мировой". Трамп заявил, что стороны имеют "много причин" начать переговоры в ближайшее время.
"Вскоре Россия и Украина сядут за стол переговоров", — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что лидер США не исключает новых санкций против РФ. Также он заявил на усиление давления вместе с НАТО на Кремль.
Между тем ВСУ успешно продвигаются на Добропольском направлении, освободив более 180 квадратных километров территории. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
