По мнению Трампа, Украина и РФ имеют все причины, чтобы в ближайшее время сесть за стол переговоров

Во время пресс-конференции в Белом доме американский президент сделал заявление относительно переговоров между Украиной и РФ. Дональд Трамп сказал, что страны обязательно их проведут.

Что заявил Трамп о переговорах

По словам лидера США, эта война "бессмысленная и худшая после Второй мировой". Трамп заявил, что стороны имеют "много причин" начать переговоры в ближайшее время.

"Вскоре Россия и Украина сядут за стол переговоров", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что лидер США не исключает новых санкций против РФ. Также он заявил на усиление давления вместе с НАТО на Кремль.

Между тем ВСУ успешно продвигаются на Добропольском направлении, освободив более 180 квадратных километров территории. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.