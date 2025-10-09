Відео
Головна Новини дня Україна та РФ сядуть за стіл переговорів — заява Трампа

Україна та РФ сядуть за стіл переговорів — заява Трампа

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 23:17
На думку Трампа, Україна та РФ мають всі причини, щоб найближчим часом сісти за стіл переговорів
Термінова новина

Під час пресконференції у Білому домі американський президент зробив заяву щодо переговорів між Україною та РФ. Дональд Трамп сказав, що країни обов'язково їх проведуть.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що заявив Трамп про переговори

За словами лідера США, ця війна "безглузда та найгірша після Другої світової". Трамп заявив, що сторони мають "багато причин" розпочати перемовини найближчим часом.

"Незабаром Росія та Україна сядуть за стіл переговорів", — сказав Трамп.

Новина оновлюється...
 

росія США переговори Дональд Трамп війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
