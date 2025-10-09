Відео
Дата публікації: 9 жовтня 2025 23:09
Президент США вважає можливим запровадження нових санкцій, та буде тиснути на РФ разом з НАТО
Термінова новина

Президент США Дональд Трамп на брифінгу з журналістами у Білому домі зробив заяву щодо посилення санкцій проти РФ. Лідер США вважає, що така ситуація можливо.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Що заявив Трамп про тиск та санкції на РФ

Американський президент відповідаючи на питання щодо нових санкцій проти Кремля відповів коротко: "Можливо. Так, можливо".

А ще президент США повідомив, що разом з НАТО хоче посилити тиск задля того, щоб досягти з РФ домовленостей щодо України.

Новина оновлюється...

санкції проти Росії США НАТО Дональд Трамп війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
