Президент США вважає можливим запровадження нових санкцій, та буде тиснути на РФ разом з НАТО

Трамп висловився щодо нових санкцій проти РФ та тиск — що заявив
Дата публікації: 9 жовтня 2025 23:09
Термінова новина
Президент США Дональд Трамп на брифінгу з журналістами у Білому домі зробив заяву щодо посилення санкцій проти РФ. Лідер США вважає, що така ситуація можливо.
Що заявив Трамп про тиск та санкції на РФ
Американський президент відповідаючи на питання щодо нових санкцій проти Кремля відповів коротко: "Можливо. Так, можливо".
А ще президент США повідомив, що разом з НАТО хоче посилити тиск задля того, щоб досягти з РФ домовленостей щодо України.
