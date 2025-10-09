Відео
Україна
Поставки Tomahawk можуть змінити хід війни — Зеленський

Поставки Tomahawk можуть змінити хід війни — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 13:08
Зеленський: Tomahawk можуть змусити росіян сісти за стіл переговорів
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливі поставки американських ракет Tomahawk змінять ситуацію на фронті. На його думку, ця зброя може змусити росіян "протверезіти" і погодитися на переговори.

Про це заявив глава держави під час спілкування з журналістами, передає "РБК-Україна".

Читайте також:

Зеленський про можливі поставки ракет Tomahawk

Президент України прокоментував заяву Дональда Трампа про майбутнє постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Зеленський зазначив, що нинішній президент США "може дати Україні деякі далекобійні речі", які здатні суттєво посилити обороноздатність країни. За його словами, вперше він обговорював це питання з Трампом ще торік у Нью-Йорку, коли той був кандидатом у президенти.

"Зараз важливий сигнал — посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, — "Томагавки". Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів", — наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що під час попередньої адміністрації Джо Байдена питання постачання далекобійної зброї порушувалося, але тоді Сполучені Штати не погодилися на цей крок. Наразі ж, за словами українського президента, триває технічне опрацювання можливостей. Кілька днів тому Дональд Трамп повідомив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk практично ухвалене.

Нагадаємо, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про необхідність дочекатися конкретних рішень Вашингтона щодо постачання Україні крилатих ракет Tomahawk.

Раніше ми також інформували, що у випадку схвалення поставок ракет Tomahawk для України їхню оплату забезпечать країни НАТО.

Володимир Зеленський Дональд Трамп ракети війна в Україні Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
