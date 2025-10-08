Відео
У США закликали Трампа надати Україні ракети Tomahawk

У США закликали Трампа надати Україні ракети Tomahawk

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 08:37
Джон Болтон закликав надати Україні ракети Tomahawk
Запуск ракети Tomahawk. Фото: REUTERS/U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll

Колишній радник лідера Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джон Болтон закликав Дональда Трампа надати для України ракети Tomahawk. За його словами, вони дозволяють атакувати далекі цілі всередині Росії.

Про це Джон Болтон сказав в ефірі Times Radio.

Читайте також:

Tomahawk для України

"Росія проводить атаки на українську цивільну інфраструктуру, електроенергію та транспорт із самого початку вторгнення", — зазначив Болтон.

За його словами, немає жодної причини стримувати Україну, так само як і не було за часів адміністрації Джо Байдена.

Відносини Росії та США

Болтон також відреагував на заяву російського диктатора Путіна, який пригрозив Штатам "руйнуванням відносин", якщо Україні передадуть ракети Tomahawk. 

"Щодо загрози підірвати американсько-російську дипломатію, знаєте, Путін, можливо, сподівається, що це дійде до Трампа. Я не знаю, чи станеться це, чи ні. Він справді дуже переймається тією найбільшою торгівельною угодою в історії з Китаєм, а не так уже своїм, можливо, колишнім другом Володимиром Путіним", — додав ексрадник лідера США.

Нагадаємо, Трамп повідомив про ухвалення рішення щодо відправки ракет Tomahawk для України.

Згодом у Росії прокоментували заяву Трампа. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що варто дочекатися більш конкретних рішень.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
