Джон Болтон призвал предоставить Украине ракеты Tomahawk

Запуск ракеты Tomahawk. Фото: REUTERS/U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll

Бывший советник лидера Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон призвал Дональда Трампа предоставить для Украины ракеты Tomahawk. По его словам, они позволяют атаковать дальние цели внутри России.

Об этом Джон Болтон сказал в эфире Times Radio.

Tomahawk для Украины

"Россия проводит атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, электроэнергию и транспорт с самого начала вторжения", — отметил Болтон.

По его словам, нет никакой причины сдерживать Украину, так же как и не было во времена администрации Джо Байдена.

Отношения России и США

Болтон также отреагировал на заявление российского диктатора Путина, который пригрозил Штатам "разрушением отношений", если Украине передадут ракеты Tomahawk.

"Что касается угрозы подорвать американо-российскую дипломатию, знаете, Путин, возможно, надеется, что это дойдет до Трампа. Я не знаю, произойдет это или нет. Он действительно очень обеспокоен тем крупнейшим торговым соглашением в истории с Китаем, а не столько своим, возможно, бывшим другом Владимиром Путиным", — добавил экс-советник лидера США.

Напомним, Трамп сообщил о принятии решения об отправке ракет Tomahawk для Украины.

Впоследствии в России прокомментировали заявление Трампа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что стоит дождаться более конкретных решений.