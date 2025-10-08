Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США призвали Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk

В США призвали Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 08:37
Джон Болтон призвал предоставить Украине ракеты Tomahawk
Запуск ракеты Tomahawk. Фото: REUTERS/U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll

Бывший советник лидера Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон призвал Дональда Трампа предоставить для Украины ракеты Tomahawk. По его словам, они позволяют атаковать дальние цели внутри России.

Об этом Джон Болтон сказал в эфире Times Radio.

Реклама
Читайте также:

Tomahawk для Украины

"Россия проводит атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, электроэнергию и транспорт с самого начала вторжения", — отметил Болтон.

По его словам, нет никакой причины сдерживать Украину, так же как и не было во времена администрации Джо Байдена.

Отношения России и США

Болтон также отреагировал на заявление российского диктатора Путина, который пригрозил Штатам "разрушением отношений", если Украине передадут ракеты Tomahawk.

"Что касается угрозы подорвать американо-российскую дипломатию, знаете, Путин, возможно, надеется, что это дойдет до Трампа. Я не знаю, произойдет это или нет. Он действительно очень обеспокоен тем крупнейшим торговым соглашением в истории с Китаем, а не столько своим, возможно, бывшим другом Владимиром Путиным", — добавил экс-советник лидера США.

Напомним, Трамп сообщил о принятии решения об отправке ракет Tomahawk для Украины.

Впоследствии в России прокомментировали заявление Трампа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что стоит дождаться более конкретных решений.

США война Дональд Трамп Украина ракеты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации