Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Страны НАТО оплатят закупку ракет Tomahawk для Украины, — Axios

Страны НАТО оплатят закупку ракет Tomahawk для Украины, — Axios

Дата публикации 7 октября 2025 02:40
Ракеты Tomahawk для Украины оплатит НАТО, если Трамп одобрит продажу
Ракета Tomahawk. Фото: RTX

В случае, если США одобрят передачу Украине ракет Tomahawk, их оплатят страны НАТО. Однако пока неясно, какое решение принял президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Axios.

Что известно о возможной закупке Tomahawk для Украины

По словам источника, близкого к украинскому правительству, представители администрации Трампа выражали в последние недели обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, "как их купят и оплатят страны НАТО".

"Украинский чиновник и источники, близкий к украинскому правительству, заявили, что не знают, какое решение принял Трамп", — пишет Axios.

Напомним, несколько часов назад Трамп спросили, принял ли он решение о передаче ракет Tomahawk Украине, либо же продаже НАТО, чтобы те в дальнейшем передали Украине. По словам американского лидера, он фактически принял решение, но не уточнил, какое. В то же время он сказал, что хочет узнать, как эти ракеты будут использованы.

Также мы писали вчера, что по оценке ISW, глава Кремля Владимир Путин пытается использовать как угрозы, так и дипломатические стимулы, чтобы склонить США к отказу от поставок Tomahawk Украине. В частности, Путин в комментарии одному из СМИ связал эту возможную передачу ракет с угрозой ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.

Ткач Эдуард
