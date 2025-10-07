Відео
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Країни НАТО оплатять ракети Tomahawk для України, — Axios

Країни НАТО оплатять ракети Tomahawk для України, — Axios

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 02:40
Ракети Tomahawk для України оплатить НАТО, якщо Трамп схвалить продаж
Ракета Tomahawk. Фото: RTX

У разі, якщо США схвалять передачу Україні ракет Tomahawk, їх оплатять країни НАТО. Однак поки незрозуміло, яке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп. 

Про це повідомляє Axios.

Читайте також:

Що відомо про можливу закупівлю Tomahawk для України

За словами джерела, близького до українського уряду, представники адміністрації Трампа висловлювали останніми тижнями занепокоєння щодо того, чи зможуть США контролювати використання ракет Україною після того, "як їх куплять і оплатять країни НАТО".

"Український чиновник і джерела, близькі до українського уряду, заявили, що не знають, яке рішення ухвалив Трамп", — пише Axios.

Нагадаємо, кілька годин тому Трампа запитали, чи ухвалив він рішення про передачу ракет Tomahawk Україні, або ж продаж НАТО, щоб ті надалі передали Україні. За словами американського лідера, він фактично ухвалив рішення, але не уточнив, яке. Водночас він сказав, що хоче дізнатися, як ці ракети будуть використані.

Також ми писали вчора, що за оцінкою ISW, очільник Кремля Володимир Путін намагається використати як погрози, так і дипломатичні стимули, щоб схилити США до відмови від постачання Tomahawk Україні. Зокрема, Путін у коментарі одному зі ЗМІ пов'язав цю можливу передачу ракет із загрозою погіршення відносин Москви і Вашингтона.

