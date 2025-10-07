Дмитрий Песков прокомментировал заявление США о поставках Tomahawk Украине

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться более конкретных решений со стороны Вашингтона по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. Это заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о передаче Киеву оружия.

Об этом сообщает росСМИ.

Что в РФ говорят о поставках Tomahawk Украине

"Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они пойдут", — сказал Песков.

В Кремле также подчеркнули, что сначала происходят поставки вооружения, а уже потом публикуются заявления.

"По крайней мере так всегда было при администрации Байдена, нам это хорошо известно. На этот раз посмотрим", — подчеркнул Песков.

Он также напомнил о позиции Москвы относительно помощи США Украине.

"Там все четко было сказано — это серьезный виток эскалации, который одновременно не сможет изменить положение дел на фронтах для киевского режима", — заявил пресс-секретарь диктатора РФ.

Напомним, что, по словам американского лидера Дональда Трампа, он фактически принял решение о поставках Tomahawk Украине, но не уточнил какое. В то же время он сказал, что хочет узнать, как эти ракеты будут использованы.

В случае, если США одобрят передачу Украине ракет Tomahawk, их оплатят страны НАТО. Однако пока непонятно, какое решение принял президент США Дональд Трамп.