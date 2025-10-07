Дмитро Пєсков прокоментував заяву США щодо постачання Tomahawk Україні

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков закликав дочекатися більш конкретних рішень з боку Вашингтона щодо постачання крилатих ракет Tomahawk Україні. Ця заява пролунала на фоні слів президента США Дональда Трампа про передачу Києву зброї.

Про це повідомляє росЗМІ.

Що в РФ кажуть щодо постачання Tomahawk Україні

"Ми так розуміємо, що потрібно дочекатися, напевно, чіткіших заяв, якщо вони підуть", — сказав Пєсков.

У Кремлі також наголосили, що спочатку відбуваються постачання озброєння, а вже потім публікуються заяви.

"Принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Цього разу подивимося", — наголосив Пєсков.

Він також нагадав про позицію Москви щодо допомоги США Україні.

"Там все чітко було сказано — це серйозний виток ескалації, який водночас не зможе змінити стан справ на фронтах для київського режиму", — заявив прессекретар диктатора РФ.

Нагадаємо, що, за словами американського лідера Дональда Трампа, він фактично ухвалив рішення щодо постачання Tomahawk Україні, але не уточнив яке. Водночас він сказав, що хоче дізнатися, як ці ракети будуть використані.

У разі, якщо США схвалять передачу Україні ракет Tomahawk, їх оплатять країни НАТО. Однак поки незрозуміло, яке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп.