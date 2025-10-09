Зеленский: Tomahawk могут заставить россиян сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные поставки американских ракет Tomahawk изменят ситуацию на фронте. По его мнению, это оружие может заставить россиян "протрезветь" и согласиться на переговоры.

Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

Зеленский о возможных поставках ракет Tomahawk

Президент Украины прокомментировал заявление Дональда Трампа о будущих поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Зеленский отметил, что нынешний президент США "может дать Украине некоторые дальнобойные вещи", которые способны существенно усилить обороноспособность страны. По его словам, впервые он обсуждал этот вопрос с Трампом еще в прошлом году в Нью-Йорке, когда тот был кандидатом в президенты.

"Сейчас важный сигнал — усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, — "Томагавки". Все такие вещи могут усилить Украину и заставить россиян быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров", — подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что во время предыдущей администрации Джо Байдена вопрос поставки дальнобойного оружия поднимался, но тогда Соединенные Штаты не согласились на этот шаг. Сейчас же, по словам украинского президента, продолжается техническая проработка возможностей. Несколько дней назад Дональд Трамп сообщил, что решение о передаче Украине ракет Tomahawk практически принято.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости дождаться конкретных решений Вашингтона по поставкам Украине крылатых ракет Tomahawk.

Ранее мы также информировали, что в случае одобрения поставок ракет Tomahawk для Украины их оплату обеспечат страны НАТО.