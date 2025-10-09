Видео
Україна
Главная Новости дня Трамп сказал о новых санкциях против РФ и давлении — что заявил

Трамп сказал о новых санкциях против РФ и давлении — что заявил

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 23:09
Президент США считает возможным введение новых санкций, и будет давить на РФ вместе с НАТО
Президенты США и Финляндии Трамп и Стубб. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на брифинге с журналистами после встречи с финским коллегой Александром Стуббом сделал заявление об усилении санкций против РФ. Лидер США считает, что такая ситуация возможно.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что заявил Трамп о давлении НАТО и санкциях против РФ

Американский президент отвечая на вопрос относительно новых санкций против Кремля ответил коротко: "Возможно. Да, возможно".

А еще президент США сообщил, что вместе с НАТО хочет усилить давление для того, чтобы достичь с РФ договоренностей по Украине.

"Мы усиливаем давление. Мы делаем это вместе. НАТО прекрасно справляется", — отметил президент США.

А еще Трамп похвалил руководство Альянса и отметил, что НАТО активно закупает американское оружие, "большинство которого идет в Украину".

Ранее сообщалось, что Трамп планирует завершить войну в Украине. Об этом Трамп объявил во время заседания Кабинета министров в Белом доме.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные поставки американских ракет Tomahawk изменят ситуацию на фронте. Это заставит россиян "протрезветь" и согласиться на переговоры.

санкции против России США НАТО Дональд Трамп война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
