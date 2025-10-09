Трамп заявил, что закончит войну в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Война в Секторе Газа стала восьмым конфликтом, который урегулировал президент США Дональд Трамп. Следующей он планирует завершить войну в Украине.

Об этом Трамп объявил во время заседания Кабинета министров в Белом доме в четверг, 9 октября.

Заявление Трампа

Трамп признался, что считал, что быстрее всего удастся закончить войну в Украине.

"Помните, мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов... Эх, а это уже восьмой. И я думал, что быстрее всего будет с Россией и Украиной, и считаю, что это также произойдет. Однако пока они теряют около семи тысяч человек в неделю...", — добавил он.

Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу соглашение о перемирии.

Окончательное соглашение о мире будет подписано в ближайшие выходные в Египте с участием Трампа.