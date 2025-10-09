Первым шагом станет освобождение заложников боевиками ХАМАС, а Израиль отведет свои войска

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о первом этапе мирных переговоров, которые позволят быстро освободить всех заложников. Лидер США назвал это "большим днем для всего арабского и мусульманского мира".

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Реклама

Читайте также:

Что именно заявил Трамп о первом этапе соглашения между Израилем и ХАМАС

Сообщение Трампа на сайте Белого дома. Фото: Скриншот

В своей заметке Трамп отметил, что очень скоро все заложники, которых удерживает ХАМАС, будут освобождены. В свою очередь Израиль выведет свои войска на согласованную линию "как первый шаг к прочному, долговременному и вечному миру".

Трамп поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали со Штатами, чтобы это событие произошло.

Когда освободят заложников

Между тем CNN сообщает, что уже есть реакция на этот первый шаг от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

"С Божьей помощью мы вернем их всех домой", — сказал глава правительства Израиля.

Сегодня Нетаньяху созовет правительственное заседание для ратификации соглашения с ХАМАС и возвращения заложников из Газы.

ХАМАС также подтвердил подписание соглашения и поблагодарил Трампа.

Также по данным источников CNN, освобождение израильских заложников ожидается в субботу или воскресенье.

Напомним, ранее Дональд Трамп может отправиться на Ближний Восток. Это произойдет в течение текущей недели и будет касаться прекращения войны в Газе.

А боевики ХАМАС готовы освободить всех израильских заложников. Кроме того, они хотят обсудить план Дональда Трампа.