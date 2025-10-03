Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ХАМАС готов освободить заложников и обсудить план Трампа

ХАМАС готов освободить заложников и обсудить план Трампа

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 23:59
ХАМАС заявил о готовности освободить заложников и ответил на план Трампа
Боевики ХАМАС. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Боевики ХАМАС готовы освободить всех израильских заложников. Кроме того, они хотят обсудить план лидер Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает Al Jazeera в пятницу, 3 октября.

Реклама
Читайте также:

Обращение Трампа к ХАМАС

Американский президент призвал ХАМАС до 5 октября освободить заложников. Кроме того, он подчеркнул необходимость покинуть город Газа для мирных палестинцев.

"Отпустите всех заложников, отдайте тела погибших! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до воскресенья, до шести часов вечера по времени Вашингтона. К соглашению уже присоединились все страны! Если это последнее предложение не будет принято, против ХАМАС начнется невероятный ад", — заявил Трамп.

Он подчеркивал, что мир на Ближнем Востоке будет достигнут "любой ценой".

По его словам, ХАМАС получает последний шанс.

null
Пост Трампа. Фото: скриншот

Ответ группировки ХАМАС

Боевики прислали ответ на план Трампа посредникам между правительством Штатов и сектором Газы. ХАМАС соглашается освободить заложников. Речь идет о тех, которых захватили во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Группировка также заявила о готовности передать контроль над сектором Газа правительству Палестины, опираясь на национальный консенсус палестинцев и поддержку арабского и исламского мира.

"В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", — говорится в заявлении ХАМАС.

Кроме того, боевики отметили, что будущее Газы и Палестины будет решаться в рамках комплексной палестинской национальной программы, в которой ХАМАС будет участвовать и делать ответственный вклад.

Среди условий Трампа есть отстранение группировки от правительственных позиций в Палестине.

Что говорят в ООН

Глава гуманитарных вопросов ООН Том Флетчер заявил, что "каждая минута задержки приносит еще больше страданий в Газе. Он назвал план Трампа "окном возможностей" для доставки помощи и обеспечения освобождения заложников.

Флетчер сообщил, что Организация выделила 170 тысяч тонн еды, медикаментов, а также объектов жилой инфраструктуры и других материалов.

null
Пост Флетчера. Фото: скриншот

Напомним, The Times of Israel писало, что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уйдет в отставку, если будет заключено соглашение по Газе.

А недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в ООН попытался защитить операцию в секторе Газа.

США Сектор Газа Дональд Трамп ХАМАС соглашение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации