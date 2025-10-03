ХАМАС заявил о готовности освободить заложников и ответил на план Трампа

ХАМАС готов освободить заложников и обсудить план Трампа
Боевики ХАМАС готовы освободить всех израильских заложников. Кроме того, они хотят обсудить план лидер Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Об этом сообщает Al Jazeera в пятницу, 3 октября.
Обращение Трампа к ХАМАС
Американский президент призвал ХАМАС до 5 октября освободить заложников. Кроме того, он подчеркнул необходимость покинуть город Газа для мирных палестинцев.
"Отпустите всех заложников, отдайте тела погибших! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до воскресенья, до шести часов вечера по времени Вашингтона. К соглашению уже присоединились все страны! Если это последнее предложение не будет принято, против ХАМАС начнется невероятный ад", — заявил Трамп.
Он подчеркивал, что мир на Ближнем Востоке будет достигнут "любой ценой".
По его словам, ХАМАС получает последний шанс.
Ответ группировки ХАМАС
Боевики прислали ответ на план Трампа посредникам между правительством Штатов и сектором Газы. ХАМАС соглашается освободить заложников. Речь идет о тех, которых захватили во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.
Группировка также заявила о готовности передать контроль над сектором Газа правительству Палестины, опираясь на национальный консенсус палестинцев и поддержку арабского и исламского мира.
"В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", — говорится в заявлении ХАМАС.
Кроме того, боевики отметили, что будущее Газы и Палестины будет решаться в рамках комплексной палестинской национальной программы, в которой ХАМАС будет участвовать и делать ответственный вклад.
Среди условий Трампа есть отстранение группировки от правительственных позиций в Палестине.
Что говорят в ООН
Глава гуманитарных вопросов ООН Том Флетчер заявил, что "каждая минута задержки приносит еще больше страданий в Газе. Он назвал план Трампа "окном возможностей" для доставки помощи и обеспечения освобождения заложников.
Флетчер сообщил, что Организация выделила 170 тысяч тонн еды, медикаментов, а также объектов жилой инфраструктуры и других материалов.
Напомним, The Times of Israel писало, что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уйдет в отставку, если будет заключено соглашение по Газе.
А недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в ООН попытался защитить операцию в секторе Газа.
