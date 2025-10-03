ХАМАС заявил о готовности освободить заложников и ответил на план Трампа

Боевики ХАМАС. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Боевики ХАМАС готовы освободить всех израильских заложников. Кроме того, они хотят обсудить план лидер Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает Al Jazeera в пятницу, 3 октября.

Обращение Трампа к ХАМАС

Американский президент призвал ХАМАС до 5 октября освободить заложников. Кроме того, он подчеркнул необходимость покинуть город Газа для мирных палестинцев.

"Отпустите всех заложников, отдайте тела погибших! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до воскресенья, до шести часов вечера по времени Вашингтона. К соглашению уже присоединились все страны! Если это последнее предложение не будет принято, против ХАМАС начнется невероятный ад", — заявил Трамп.

Он подчеркивал, что мир на Ближнем Востоке будет достигнут "любой ценой".

По его словам, ХАМАС получает последний шанс.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Ответ группировки ХАМАС

Боевики прислали ответ на план Трампа посредникам между правительством Штатов и сектором Газы. ХАМАС соглашается освободить заложников. Речь идет о тех, которых захватили во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Группировка также заявила о готовности передать контроль над сектором Газа правительству Палестины, опираясь на национальный консенсус палестинцев и поддержку арабского и исламского мира.

"В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", — говорится в заявлении ХАМАС.

Кроме того, боевики отметили, что будущее Газы и Палестины будет решаться в рамках комплексной палестинской национальной программы, в которой ХАМАС будет участвовать и делать ответственный вклад.

Среди условий Трампа есть отстранение группировки от правительственных позиций в Палестине.

Что говорят в ООН

Глава гуманитарных вопросов ООН Том Флетчер заявил, что "каждая минута задержки приносит еще больше страданий в Газе. Он назвал план Трампа "окном возможностей" для доставки помощи и обеспечения освобождения заложников.

Флетчер сообщил, что Организация выделила 170 тысяч тонн еды, медикаментов, а также объектов жилой инфраструктуры и других материалов.

Пост Флетчера. Фото: скриншот

Напомним, The Times of Israel писало, что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уйдет в отставку, если будет заключено соглашение по Газе.

А недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в ООН попытался защитить операцию в секторе Газа.