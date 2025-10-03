ХАМАС заявив про готовність звільнити заручників та відповів на план Трампа

Бойовики ХАМАС. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Бойовики ХАМАС готові звільнити усіх ізраїльських заручників. Крім того, вони хочуть обговорити план лідер Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це повідомляє Al Jazeera у пʼятницю, 3 жовтня.

Звернення Трампа до ХАМАС

Американський президент закликав ХАМАС до 5 жовтня звільнити заручників. Крім того, він наголосив на необхідності покинути місто Газа для мирних палестинців.

"Відпустіть всіх заручників, віддайте тіла загиблих! Угода з ХАМАС має бути досягнута до неділі, до шостої години вечора за часом Вашингтона. До угоди вже приєдналися всі країни! Якщо ця остання пропозиція не буде прийнята, проти ХАМАС почнеться неймовірне пекло", — заявив Трамп.

Він наголошував, що мир на Близькому Сході буде досягнутий "за будь-яку ціну".

За його словами, ХАМАС отримує останній шанс.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Відповідь угруповання ХАМАС

Бойовики надіслали відповідь на план Трампа посередникам між урядом Штатів та сектором Гази. ХАМАС погоджується звільнити заручників. Йдеться про тих, яких захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Угруповання також заявило про готовність передати контроль над сектором Гази уряду Палестини, спираючись на національний консенсус палестинців і підтримку арабського та ісламського світу.

"У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди", — йдеться у заяві ХАМАС.

Крім того, бойовики наголосили, що майбутнє Гази і Палестини буде вирішуватися в межах комплексної палестинської національної програми, в якій ХАМАС братиме участь і робитиме відповідальний внесок.

Серед умов Трампа є відсторонення угруповання від урядових позицій у Палестині.

Що кажуть в ООН

Очільник гуманітарних питань ООН Том Флетчер заявив, що"кожна хвилина затримки приносить ще більше страждань у Газі. Він назвав план Трампа "вікном можливостей" для доставки допомоги та забезпечення звільнення заручників.

Флетчер повідомив, що Організація виділила 170 тисяч тонн їжі, медикаментів, а також обʼєктів житлової інфраструктури та інших матеріалів.

Допис Флетчера. Фото: скриншот

Нагадаємо, The Times of Israel писало, що спецпредставник США з Близького Сходу Стів Віткофф піде у відставку, якщо буде укладено угоду щодо Гази.

А нещодавно премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час виступу в ООН спробував захистити операцію в секторі Газі.