Віткофф піде з посади спецпредставника Трампа наприкінці 2025 року

Стівен Віткофф. Фото: Reuters

Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф піде у відставку наприкінці року. У разі угоди щодо Гази, він покине свій пост "гідно".

Про це повідомляє The Times of Israel.

Що відомо про відхід Віткоффа

Видання зазначає, що Віткофф, який від початку президентства Трампа був його представником на переговорах про припинення вогню в Секторі Гази, виконував функції спеціального держслужбовця. Таким чином, термін його повноважень становить приблизно 130 днів. При цьому продовження терміну можливе і залежить це від передбачуваного терміну служби.

Незважаючи на це, за словами американського чиновника, Віткофф готується покинути свій пост до кінця року. Особливо з огляду на те, що прорив у війні в Газі, схоже, близький, після того, як Трамп оголосив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прийняв останню пропозицію США, а посередники чекають відповіді від ХАМАС.

Також чиновник додав, що "люди в офісі (Віткоффа. — Ред.) уже шукають собі нову роботу". А в разі, якщо угоду щодо Гази буде укладено, посланник "гідно піде у відставку".

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп представив план завершення бойових дій у Газі. У пунктах перераховано звільнення заручників, передача території та багато іншого.

