Україна
Віткофф залишить посаду спецпредставника Трампа, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 03:11
Віткофф піде з посади спецпредставника Трампа наприкінці 2025 року
Стівен Віткофф. Фото: Reuters

Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф піде у відставку наприкінці року. У разі угоди щодо Гази, він покине свій пост "гідно".

Про це повідомляє The Times of Israel. 

Читайте також:

Що відомо про відхід Віткоффа

Видання зазначає, що Віткофф, який від початку президентства Трампа був його представником на переговорах про припинення вогню в Секторі Гази, виконував функції спеціального держслужбовця. Таким чином, термін його повноважень становить приблизно 130 днів. При цьому продовження терміну можливе і залежить це від передбачуваного терміну служби.

Незважаючи на це, за словами американського чиновника, Віткофф готується покинути свій пост до кінця року. Особливо з огляду на те, що прорив у війні в Газі, схоже, близький, після того, як Трамп оголосив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прийняв останню пропозицію США, а посередники чекають відповіді від ХАМАС.

Також чиновник додав, що "люди в офісі (Віткоффа. — Ред.) уже шукають собі нову роботу". А в разі, якщо угоду щодо Гази буде укладено, посланник "гідно піде у відставку".

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп представив план завершення бойових дій у Газі. У пунктах перераховано звільнення заручників, передача території та багато іншого.

Також днями в мережі показали, як змінилося місто Газа після обстрілів.

США війна Сектор Гази Дональд Трамп ХАМАС Стів Віткофф
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
