Завершення війни в Газі — президент США Дональд Трамп представив план

Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу під час спільної прессконференції. Фото: Fox News/X

Президент США Дональд Трамп представив план завершення бойових дій у Газі. Одним із положень є звільнення заручників угруповання ХАМАС.

Алгоритм припинення війни американський лідер презентував під час зустрічі та спільної прессконференції із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, яка відбулася у Вашингтоні в понеділок, 29 вересня.

Як Трамп планує покласти край війні в Газі

Положення плану завершення війни:

Ізраїль відмовиться від намірів окупувати Газу та передасть територію Сектора Гази Міжнародним Силам Стабілізації;

ХАМАС упродовж трьох діб після припинення Ізраїлем вогню в Секторі Гази має повернути всіх заручників;

Сектор Гази має стати демілітаризованою й вільною від терористів територією;

ХАМАС не зможе брати участь у відновленні адміністративних інституцій у Секторі Гази: за це відповідатимуть Ізраїль і Палестина, а модератором між ними стануть США,

у Газі мають знищити всю військову інфраструктуру, зокрема тунелі, де ХАМАС ховає зброю.

Американський президент зазначив, що наразі має сказати своє слово ХАМАС. Якщо угруповання відмовиться від угоди, США продовжать надавати підтримку Ізраїлю, а ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу зможе "робити те, що повинен".

За словами президента США, європейських лідерів здивувало те, що американці змогли владнати війну між Ізраїлем і Газою.

«Коли я спілкувався з багатьма європейськими лідерами, більшість із них питали: "Це правда? Ви дійсно встановлюєте мир на Близькому Сході? Це найбільш неймовірно з усього, що ми чули"», — заявив Трамп.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав план американського президента й заявив, що така концепція відповідає воєнним цілям Ізраїлю.

"Якщо ХАМАС відкине ваш план, пане президенте, чи прийме його формально, а тоді зробить усе, щоб йому завадити, Ізраїль сам завершить справу. Це можна зробити легко, а можна й важко", — наголосив очільник ізраїльського уряду.

Нагадаємо, Трамп заявив, що угода щодо Гази вже майже є. Ця домовленість має повернути заручників і завершити війну.

Раніше норвезький фотограф опублікував відео, на якому видно, як змінилася Газа впродовж двох років. Замість жвавих вулиць залишилися руїни.