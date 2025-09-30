Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп представил план завершения войны в Газе — какие условия

Трамп представил план завершения войны в Газе — какие условия

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 00:12
Завершение войны в Газе - президент США Дональд Трамп представил план
Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции. Фото: Fox News/X

Президент США Дональд Трамп представил план завершения боевых действий в Газе. Одним из положений является освобождение заложников группировки ХАМАС.

Алгоритм прекращения войны американский лидер представил во время встречи и совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которая состоялась в Вашингтоне в понедельник, 29 сентября.

Реклама
Читайте также:

Как Трамп планирует положить конец войне в Газе

Положения плана завершения войны:

  • Израиль откажется от намерений оккупировать Газу и передаст территорию Сектора Газа Международным Силам Стабилизации;
  • ХАМАС в течение трех суток после прекращения Израилем огня в Секторе Газа должно вернуть всех заложников;
  • Сектор Газа должен стать демилитаризованной и свободной от террористов территорией;
  • ХАМАС не сможет участвовать в восстановлении административных институтов в Секторе Газа: за это будут отвечать Израиль и Палестина, а модератором между ними станут США,
  • в Газе должны уничтожить всю военную инфраструктуру, в частности тоннели, где ХАМАС прячет оружие.

Американский президент отметил, что сейчас должно сказать свое слово ХАМАС. Если группировка откажется от соглашения, США продолжат оказывать поддержку Израилю, а израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху сможет "делать то, что должен".

По словам президента США, европейских лидеров удивило то, что американцы смогли уладить войну между Израилем и Газой.

"Когда я общался со многими европейскими лидерами, большинство из них спрашивали: "Это правда? Вы действительно устанавливаете мир на Ближнем Востоке? Это самое невероятное из всего, что мы слышали"", — заявил Трамп.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поддержал план американского президента и заявил, что такая концепция соответствует военным целям Израиля.

"Если ХАМАС отвергнет ваш план, господин президент, или примет его формально, а затем сделает все, чтобы ему помешать, Израиль сам завершит дело. Это можно сделать легко, а можно и трудно", — подчеркнул глава израильского правительства.

Напомним, Трамп заявил, что соглашение по Газе уже почти есть. Эта договоренность должна вернуть заложников и завершить войну.

Ранее норвежский фотограф опубликовал видео, на котором видно, как изменилась Газа в течение двух лет. Вместо оживленных улиц остались руины.

Израиль война Сектор Газа Дональд Трамп Беньямин Нетаньяху
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации