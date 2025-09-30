Завершение войны в Газе - президент США Дональд Трамп представил план

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции. Фото: Fox News/X

Президент США Дональд Трамп представил план завершения боевых действий в Газе. Одним из положений является освобождение заложников группировки ХАМАС.

Алгоритм прекращения войны американский лидер представил во время встречи и совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которая состоялась в Вашингтоне в понедельник, 29 сентября.

Как Трамп планирует положить конец войне в Газе

Положения плана завершения войны:

Израиль откажется от намерений оккупировать Газу и передаст территорию Сектора Газа Международным Силам Стабилизации;

ХАМАС в течение трех суток после прекращения Израилем огня в Секторе Газа должно вернуть всех заложников;

Сектор Газа должен стать демилитаризованной и свободной от террористов территорией;

ХАМАС не сможет участвовать в восстановлении административных институтов в Секторе Газа: за это будут отвечать Израиль и Палестина, а модератором между ними станут США,

в Газе должны уничтожить всю военную инфраструктуру, в частности тоннели, где ХАМАС прячет оружие.

Американский президент отметил, что сейчас должно сказать свое слово ХАМАС. Если группировка откажется от соглашения, США продолжат оказывать поддержку Израилю, а израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху сможет "делать то, что должен".

По словам президента США, европейских лидеров удивило то, что американцы смогли уладить войну между Израилем и Газой.

"Когда я общался со многими европейскими лидерами, большинство из них спрашивали: "Это правда? Вы действительно устанавливаете мир на Ближнем Востоке? Это самое невероятное из всего, что мы слышали"", — заявил Трамп.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поддержал план американского президента и заявил, что такая концепция соответствует военным целям Израиля.

"Если ХАМАС отвергнет ваш план, господин президент, или примет его формально, а затем сделает все, чтобы ему помешать, Израиль сам завершит дело. Это можно сделать легко, а можно и трудно", — подчеркнул глава израильского правительства.

Напомним, Трамп заявил, что соглашение по Газе уже почти есть. Эта договоренность должна вернуть заложников и завершить войну.

Ранее норвежский фотограф опубликовал видео, на котором видно, как изменилась Газа в течение двух лет. Вместо оживленных улиц остались руины.