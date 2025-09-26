Видео
Трамп заявил о "почти достигнутом соглашении" по Газе

Трамп заявил о "почти достигнутом соглашении" по Газе

Дата публикации 26 сентября 2025 23:32
Трамп заявил о "почти достигнутом соглашении" по Газе
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Секторе Газа. Это произошло на фоне выступления на Генассамблее ООН израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который защищал военную операцию в регионе.

Об этом американский лидер сообщил во время брекетов в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:

Трамп о Газе

"Думаю, мы имеем почти соглашение по Газе. Думаю, это соглашение вернет заложников", —  заявил он.

По словам Трампа, именно это должно положить мир в стране.

"Это будет соглашение, это будет мир. Думаю, у нас есть соглашение номер восемь", — добавил он.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал в полупустом зале Генассамблеи ООН из-за протеста представителей многих стран. Также он попытался защитить военную операцию в Секторе Газа.

А норвежский фотограф Афшин Исмаэли опубликовал видео, которое показывает, как всего за два года изменилась Газа в результате обстрелов.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
