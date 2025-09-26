Нетаньяху выступал в полупустом зале Генассамблеи ООН — что сказал

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал в полупустом зале Генассамблеи ООН из-за протеста представителей многих стран. Также он попытался защитить военную операцию в Секторе Газа.

Новини.LIVE рассказало, какие ключевые заявления сделал Биньямин Нетаньяху во время выступления в ООН.

Выступление Нетаньяху в ООН

Во время выступления Нетаньяху представители многих стран вышли в знак протеста против действий Израиля в Секторе Газа. Кроме того, премьер вышел к трибуне с QR-кодом на пиджаке со ссылкой на преступления ХАМАС 7 октября 2023 года. Он сообщил, что Газу окружили динамики и его речь на Генассамблее транслировали там вживую.

Во время выступления он выразил возмущение по поводу того, что Палестину признают отдельным государством. Нетаньяху подчеркнул, что "Израиль не позволит навязать ему террористическое государство" Палестина. Политик принес с собой карту Ближнего Востока, на которой показал места уничтожения лидеров хуситов, ХАМАС и КСИР.

"Дать палестинцам государство в миле от Иерусалима после 7 октября — это как дать "Аль-Каиде" государство в миле от Нью-Йорка после 11 сентября", — заявил глава правительства Израиля.

Также он сделал ряд других заявлений, в частности:

большинство мира забыло о теракте ХАМАС 7 октября 2023 года, тогда 20 заложников до сих пор остаются живыми;

враги Израиля — Аль-Каида, ХАМАС, Хезболла и Иран — являются врагами для всего Запада и ООН;

мировые лидеры "прогнулись под давлением предвзятых СМИ, радикальных исламистских голосов избирателей и антисемитских толп";

ХАМАС ответственен за условия, в которых оказались палестинцы; Израиль нацеливается только на "тоннели террора" и "террористические башни" в центре города;

признание палестинского государства вознаграждает худших антисемитов на земле.

Нетаньяху превысил 15-минутный лимит, и его речь длилась около 40 минут.

Напомним, ранее ряд стран признали Палестину государством. Все стремятся к мирному и безопасному сосуществованию Израиля и Палестины.

Однако Израиль раскритиковал страны, которые признали Палестину. Там считают, что такое решение подрывает перспективы мирного урегулирования.