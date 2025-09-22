Макрон считает, что признание Палестины сможет наконец принести мир в Израиле

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Генассамблее ООН. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Генассамблее ООН объявил об официальном признании Францией государства Палестина. Он подчеркнул, что Франция стремится к мирному и безопасному сосуществованию Израиля и Палестины.

Макрон отметил, что нынешняя военная операция Израиля в Секторе Газа, направленная на уничтожение ХАМАС, привела к гуманитарному кризису: сотни тысяч людей потеряли свои дома, пострадали от голода и ранений.

Французский лидер убежден, что признание Палестины является ключевым шагом к мирному решению конфликта, которое позволит Израилю жить в безопасности.

"Мы убеждены, что это признание — единственное решение, которое позволит Израилю жить в мире. Франция никогда не колебалась, оставаясь на стороне Израиля даже тогда, когда его безопасность была под угрозой, включая иранские удары. Это признание государства Палестина является поражением для ХАМАС", — добавил он.

Макрон подчеркнул необходимость искоренения терроризма из региона и построения прочного мира. Он выразил надежду, что международное сообщество сможет достичь этой цели.

Напомним, Франция стала пятой страной, признавшей Палестину государством. Перед этим была Португалия, а сутки назад Палестину признали Канада, Австралия и Великобритания.

Тем временем Израиль резко высказался против решения стран признать Палестину. В МИД Израиля заявили, что такое решение подрывает перспективы мирного урегулирования и "вознаграждает террор".