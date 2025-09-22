Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Франция признала Палестину как государство — что заявил Макрон

Франция признала Палестину как государство — что заявил Макрон

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 23:30
Макрон считает, что признание Палестины сможет наконец принести мир в Израиле
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Генассамблее ООН. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Генассамблее ООН объявил об официальном признании Францией государства Палестина. Он подчеркнул, что Франция стремится к мирному и безопасному сосуществованию Израиля и Палестины.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему важно было признать Палестину

Макрон отметил, что нынешняя военная операция Израиля в Секторе Газа, направленная на уничтожение ХАМАС, привела к гуманитарному кризису: сотни тысяч людей потеряли свои дома, пострадали от голода и ранений.

Французский лидер убежден, что признание Палестины является ключевым шагом к мирному решению конфликта, которое позволит Израилю жить в безопасности.

"Мы убеждены, что это признание — единственное решение, которое позволит Израилю жить в мире. Франция никогда не колебалась, оставаясь на стороне Израиля даже тогда, когда его безопасность была под угрозой, включая иранские удары. Это признание государства Палестина является поражением для ХАМАС", — добавил он.

Макрон подчеркнул необходимость искоренения терроризма из региона и построения прочного мира. Он выразил надежду, что международное сообщество сможет достичь этой цели.

Напомним, Франция стала пятой страной, признавшей Палестину государством. Перед этим была Португалия, а сутки назад Палестину признали Канада, Австралия и Великобритания.

Тем временем Израиль резко высказался против решения стран признать Палестину. В МИД Израиля заявили, что такое решение подрывает перспективы мирного урегулирования и "вознаграждает террор".

Франция Израиль ООН Эммануэль Макрон Палестина
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации