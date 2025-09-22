Португалия официально признала Палестину 21 сентября

Пауло Ранжел. Фото: portugal.gov.pt

Португалия вслед за Британией, Канадой и Австралией признала Палестину государством. Это произошло накануне заседания Генассамблеи ООН.

О признании объявил глава МИД Паулу Ранжел в португальской миссии при ООН в Нью-Йорке, сообщает SIC Noticias.

"Провозглашенное здесь заявление о признании является прямым результатом решения Совета министров от 18 сентября, принятого по итогам консультационного процесса, в ходе которого было подтверждено совпадение позиций президента Республики и подавляющего большинства партий, представленных в парламенте", — заявил Ранжел.

Также он отметил, что в решении о "двух государствах как будущего решения израильско-палестинского конфликта" действительно существует "единодушная позиция среди партий, представленных в Национальной ассамблее".

Португалия поддерживает идею о двух государствах "как единственный путь к справедливому и прочному миру". Также правительство подтверждает:

право государства Израиль на существование и эффективные потребности в области безопасности;

особую дружбу португальского и израильского народов;

и осуждает "зверские террористические атаки" 7 октября 2023 года, которые ХАМАС совершил на Израиль.

Помимо этого Ранжел сказал, что требование об освобождении и передачи всех заложников Израилю, включая погибших — остается в силе.

Премьер-министр Португалии добавил, что декларация о признании Палестины не отменяет "продолжающуюся гуманитарную катастрофу в Секторе Газа", и призывает прекратить все боевые действия.

Помимо этого документ осуждает израильское расширение поселений на Западном берегу реки Иордана, что также является фактором, который препятствует достижению решения о создании двух государств.

В включении правительство Португалии подтвердило свое стремление "укрепить глубокие и давние отношения дружбы" между португальским и израильскими народами, а также "возобновленные и многообещающие лишения дружбы с палестинским народом".

"Да будут освобождены заложники. Да будет установлено прекращение огня. Да будут открыты границы для гуманитарной помощи. Да будут проложены пути сосуществования и мирного сосуществования между двумя народами, которые на протяжении всей истории, и, конечно же, в этом отношении, имея столь разную историю, так много страдали", — резюмировал Ранжел.

Напомним, в воскресенье днем, 21 сентября, Палестину признали сразу три страны — Канада, Австралия и Великобритания.

Вскоре Министерство иностранных дел Израиля высказалось против этого решения. Там заявили, что такое решение подрывает перспективы мирного урегулирования и "вознаграждает террор".