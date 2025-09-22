Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Португалія визнала Палестину державою

Португалія визнала Палестину державою

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 00:27
Португалія офіційно визнала Палестину 21 вересня
Пауло Ранжел. Фото: portugal.gov.pt

Португалія слідом за Британією, Канадою та Австралією визнала Палестину державою. Це сталося напередодні засідання Генасамблеї ООН.

Про визнання оголосив глава МЗС Паулу Ранжел у португальській місії при ООН у Нью-Йорку, повідомляє SIC Noticias.

Реклама
Читайте також:

Що сказали в Португалії про визнання Палестини

"Проголошена тут заява про визнання є прямим результатом рішення Ради міністрів від 18 вересня, ухваленого за підсумками консультаційного процесу, під час якого було підтверджено збіг позицій президента Республіки і переважної більшості партій, представлених у парламенті", — заявив Ранжел.

Також він зазначив, що в рішенні про "дві держави як майбутнє рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту" дійсно існує "одностайна позиція серед партій, представлених у Національній асамблеї".

Португалія підтримує ідею про дві держави "як єдиний шлях до справедливого і міцного миру". Також уряд підтверджує:

  • право держави Ізраїль на існування та ефективні потреби в галузі безпеки;
  • особливу дружбу португальського та ізраїльського народів;
  • і засуджує "звірячі терористичні атаки" 7 жовтня 2023 року, які ХАМАС здійснив на Ізраїль.

Крім цього Ранжел сказав, що вимога про звільнення і передання всіх заручників Ізраїлю, включно із загиблими — залишається чинною.

Прем'єр-міністр Португалії додав, що декларація про визнання Палестини не скасовує "триваючої гуманітарної катастрофи в Секторі Газа", і закликає припинити всі бойові дії.

Крім цього, документ засуджує ізраїльське розширення поселень на Західному березі річки Йордан, що також є фактором, який перешкоджає досягненню рішення про створення двох держав.

У включенні уряд Португалії підтвердив своє прагнення "зміцнити глибокі й давні стосунки дружби" між португальським та ізраїльськими народами, а також "відновлені й багатообіцяючі позбавлення дружби з палестинським народом".

"Хай будуть звільнені заручники. Хай буде встановлено припинення вогню. Хай будуть відкриті кордони для гуманітарної допомоги. Нехай будуть прокладені шляхи співіснування і мирного співіснування між двома народами, які впродовж усієї історії, і, звісно ж, у цьому відношенні, маючи таку різну історію, так багато страждали", — резюмував Ранжел.

Нагадаємо, у неділю вдень, 21 вересня, Палестину визнали одразу три країни — Канада, Австралія та Велика Британія.

Незабаром Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловилося проти цього рішення. Там заявили, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання і "винагороджує терор".

Ізраїль війна Сектор Гази Португалія Палестина країни
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації