Португалія офіційно визнала Палестину 21 вересня

Пауло Ранжел. Фото: portugal.gov.pt

Португалія слідом за Британією, Канадою та Австралією визнала Палестину державою. Це сталося напередодні засідання Генасамблеї ООН.

Про визнання оголосив глава МЗС Паулу Ранжел у португальській місії при ООН у Нью-Йорку, повідомляє SIC Noticias.

Що сказали в Португалії про визнання Палестини

"Проголошена тут заява про визнання є прямим результатом рішення Ради міністрів від 18 вересня, ухваленого за підсумками консультаційного процесу, під час якого було підтверджено збіг позицій президента Республіки і переважної більшості партій, представлених у парламенті", — заявив Ранжел.

Також він зазначив, що в рішенні про "дві держави як майбутнє рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту" дійсно існує "одностайна позиція серед партій, представлених у Національній асамблеї".

Португалія підтримує ідею про дві держави "як єдиний шлях до справедливого і міцного миру". Також уряд підтверджує:

право держави Ізраїль на існування та ефективні потреби в галузі безпеки;

особливу дружбу португальського та ізраїльського народів;

і засуджує "звірячі терористичні атаки" 7 жовтня 2023 року, які ХАМАС здійснив на Ізраїль.

Крім цього Ранжел сказав, що вимога про звільнення і передання всіх заручників Ізраїлю, включно із загиблими — залишається чинною.

Прем'єр-міністр Португалії додав, що декларація про визнання Палестини не скасовує "триваючої гуманітарної катастрофи в Секторі Газа", і закликає припинити всі бойові дії.

Крім цього, документ засуджує ізраїльське розширення поселень на Західному березі річки Йордан, що також є фактором, який перешкоджає досягненню рішення про створення двох держав.

У включенні уряд Португалії підтвердив своє прагнення "зміцнити глибокі й давні стосунки дружби" між португальським та ізраїльськими народами, а також "відновлені й багатообіцяючі позбавлення дружби з палестинським народом".

"Хай будуть звільнені заручники. Хай буде встановлено припинення вогню. Хай будуть відкриті кордони для гуманітарної допомоги. Нехай будуть прокладені шляхи співіснування і мирного співіснування між двома народами, які впродовж усієї історії, і, звісно ж, у цьому відношенні, маючи таку різну історію, так багато страждали", — резюмував Ранжел.

Нагадаємо, у неділю вдень, 21 вересня, Палестину визнали одразу три країни — Канада, Австралія та Велика Британія.

Незабаром Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловилося проти цього рішення. Там заявили, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання і "винагороджує терор".