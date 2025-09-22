Макрон вважає, що визнання Палестини зможе нарешті принести мир в Ізраїлі

Франція офіційно визнала Палестину як державу — що заявив Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генасамблеї ООН оголосив про офіційне визнання Францією держави Палестина. Він підкреслив, що Франція прагне до мирного та безпечного співіснування Ізраїлю і Палестини.
Про це інформують Новини.LIVE.
Чому важливо було визнати Палестину
Макрон зазначив, що нинішня військова операція Ізраїлю в Секторі Газа, спрямована на знищення ХАМАС, призвела до гуманітарної кризи: сотні тисяч людей втратили свої домівки, постраждали від голоду та поранень.
Французький лідер переконаний, що визнання Палестини є ключовим кроком до мирного вирішення конфлікту, яке дозволить Ізраїлю жити в безпеці.
"Ми переконані, що це визнання — єдине рішення, яке дасть змогу Ізраїлю жити в мирі. Франція ніколи не вагалася, залишаючись на боці Ізраїлю навіть тоді, коли його безпека була під загрозою, включно з іранськими ударами. Це визнання держави Палестина є поразкою для ХАМАС", — додав він.
Макрон підкреслив необхідність викорінення тероризму з регіону та побудови тривалого миру. Він висловив надію, що міжнародна спільнота зможе досягти цієї мети.
Нагадаємо, Франція стала п'ятою країною, що визнала Палестину державою. Перед цим була Португалія, а добу тому Палестину визнали Канада, Австралія та Велика Британія.
Тим часом Ізраїль різко висловився проти рішення країн визнати Палестину. У МЗС Ізраїля заявили, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання та "винагороджує терор".
