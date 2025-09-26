Відео
Підтримати ЗСУ
Україна
Новини
Головна Новини дня Нетаньягу виправдовував операцію в Газі на виступі в ООН — заяви

Нетаньягу виправдовував операцію в Газі на виступі в ООН — заяви

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 18:51
Нетаньяху виступав у напівпорожній залі Генасамблеї ООН — що сказав
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступав у напівпорожній залі Генасамблеї ООН через протест представників багатьох країн. Також він спробував захистити військову операцію в Секторі Гази. 

Новини.LIVE розповіло, які ключові заяви зробив Біньямін Нетаньягу під час виступу в ООН. 

Читайте також:

Виступ Нетаньягу в ООН

Під час виступу Нетаньягу представники багатьох країн вийшли на знак протесту проти дій Ізраїлю у Секторі Гази. Крім того, прем'єр вийшов до трибуни із QR-кодом на піджаку з посиланням на злочини ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Він повідомив, що Газу оточили динаміки і його промову на Генасамблеї транслювали там наживо. 

Під час виступу він висловив обурення щодо того, що Палестину визнають окремою державою. Нетаньягу наголосив, що "Ізраїль не дозволить нав'язати йому терористичну державу" Палестина. Політик приніс із собою карту Близького Сходу, на якій показав місця знищення лідерів хуситів, ХАМАС та КСІР.

"Дати палестинцям державу за милю від Єрусалима після 7 жовтня — це як дати "Аль-Каїді" державу за милю від Нью-Йорка після 11 вересня", — заявив очільник уряду Ізраїлю. 

Також він зробив низку інших заяв, зокрема:

  • більшість світу забула про теракт ХАМАС 7 жовтня 2023 року, тоді 20 заручників досі залишаються живими; 
  • вороги Ізраїлю — Аль-Каїда, ХАМАС, Хезболла та Іран — є ворогами для всього Заходу та ООН;
  • світові лідери "прогнулися під тиском упереджених ЗМІ, радикальних ісламістських голосів виборців та антисемітських натовпів";
  • ХАМАС відповідальний за умови, в яких опинилися палестинці; Ізраїль націлюється лише на "тунелі терору" та "терористичні вежі" в центрі міста;
  • визнання палестинської держави винагороджує найгірших антисемітів на землі.

Нетаньягу перевищив 15-хвилинний ліміт, і його промова тривала близько 40 хвилин. 

Нагадаємо, раніше низка краї визнали Палестину державою. Усі прагнуть мирного та безпечного співіснування Ізраїлю і Палестини.

Однак Ізраїль розкритикував країни, які визнали Палестину. Там вважають, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання.

Ізраїль Сектор Гази ООН ХАМАС війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
