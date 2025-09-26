Трамп заявив про "майже досягнуту угоду" щодо Гази
Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Секторі Гази. Це сталося на тлі виступу на Генасамблеї ООН ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу, який захищав військову операцію в регіоні.
Про це американський лідер повідомив під час брекетів у п'ятницю, 26 вересня.
Трамп про Газу
"Гадаю, ми маємо майже угоду щодо Гази. Думаю, ця угода поверне заручників", — заявив він.
За словами Трампа, саме це має покласти мир у країні
"Це буде угода, це буде мир. Гадаю, у нас є угода номер вісім", — додав він.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступав у напівпорожній залі Генасамблеї ООН через протест представників багатьох країн. Також він спробував захистити військову операцію в Секторі Гази.
А норвезький фотограф Афшин Ісмаелі опублікував відео, яке показує, як лише за два роки змінилася Газа внаслідок обстрілів.
Читайте Новини.LIVE!