Головна Новини дня Трамп заявив про "майже досягнуту угоду" щодо Гази

Трамп заявив про "майже досягнуту угоду" щодо Гази

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 23:32
Трамп заявив про "майже досягнуту угоду" щодо Гази
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Секторі Гази. Це сталося на тлі виступу на Генасамблеї ООН ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу, який захищав військову операцію в регіоні.

Про це американський лідер повідомив під час брекетів у п'ятницю, 26 вересня.

Читайте також:

Трамп про Газу

"Гадаю, ми маємо майже угоду щодо Гази. Думаю, ця угода поверне заручників", — заявив він.

За словами Трампа, саме це має покласти мир у країні

"Це буде угода, це буде мир. Гадаю, у нас є угода номер вісім", — додав він.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступав у напівпорожній залі Генасамблеї ООН через протест представників багатьох країн. Також він спробував захистити військову операцію в Секторі Гази. 

А норвезький фотограф Афшин Ісмаелі опублікував відео, яке показує, як лише за два роки змінилася Газа внаслідок обстрілів.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
