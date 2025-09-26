Афшин Ісмаелі показав, як змінилася Газа після обстрілів

Наслідки обстрілу Гази. Фото: кадр з відео

Норвезький фотограф Афшин Ісмаелі опублікував відео, яке показує, як лише за два роки змінилася Газа. Це сталося внаслідок обстрілів.

Про це він написав у своєму Instagram.

Як змінилась Газа після обстрілів

На перших кадрах, знятих 8 липня 2023 року, видно жваву вулицю: автомобілі їдуть дорогою, люди поспішають у своїх справах.

Однак другий фрагмент, датований 1 вересня 2025 року, демонструє зовсім іншу картину — замість життя та руху залишилися лише руїни зруйнованих будівель.

Автор підкреслив, що це наочна ілюстрація наслідків ударів та атак, які перетворили колись галасливі квартали на місто привидів.

"Відео фіксує перетворення Гази: від гамірних вулиць до руїн, зруйнованих війною", — написав він.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступав у напівпорожній залі Генасамблеї ООН через протест представників багатьох країн. Також він спробував захистити військову операцію в Секторі Гази.

Також стало відомо, що Єрусалим та Вашингтон продовжують вести переговори щодо майбутнього Гази. Міністр фінансів Бецалель Смотрич заявив, що "знесення" завершено, "тепер нам просто потрібно будувати".