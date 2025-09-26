Афшин Исмаэли показал, как изменилась Газа после обстрелов

Последствия обстрела Газы. Фото: кадр из видео

Норвежский фотограф Афшин Исмаэли опубликовал видео, которое показывает, как всего за два года изменилась Газа. Это произошло в результате обстрелов.

Об этом он написал в своем Instagram.

Как изменилась Газа после обстрелов

На первых кадрах, снятых 8 июля 2023 года, видно оживленную улицу: автомобили едут по дороге, люди спешат по своим делам.

Однако второй фрагмент, датированный 1 сентября 2025 года, демонстрирует совсем другую картину — вместо жизни и движения остались лишь руины разрушенных зданий.

Автор подчеркнул, что это наглядная иллюстрация последствий ударов и атак, которые превратили некогда шумные кварталы в город призраков.

"Видео фиксирует превращение Газы: от шумных улиц до руин, разрушенных войной", — написал он.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал в полупустом зале Генассамблеи ООН из-за протеста представителей многих стран. Также он попытался защитить военную операцию в Секторе Газа.

Также стало известно, что Иерусалим и Вашингтон продолжают вести переговоры о будущем Газы. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что "снос" завершен, "теперь нам просто нужно строить".