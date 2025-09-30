Видео
Главная Новости дня Уиткофф покинет пост спецпредставителя Трампа, — СМИ

Уиткофф покинет пост спецпредставителя Трампа, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 03:11
Уиткофф уйдет с поста спецпредставителя Трампа в конце 2025 года
Стивен Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце года. В случае сделки по Газе, он покинет свой пост "достойно".

Об этом сообщает The Times of Israel.

Читайте также:

Что известно об уходе Уиткоффа

Издание отмечает, что Уиткофф, который с начала президентства Трампа был его представителем на переговорах о прекращении огня в Секторе Газа, выполнял функции специального госслужащего. Таким образом, срок его полномочий составляет примерно 130 дней. При этом продление срока возможно и зависит это от предполагаемого срока службы.

Несмотря на это, по словам американского чиновника, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года. Особенно учитывая то, что прорыв в войне в Газе, похоже, близок, после того, как Трамп объявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял последнее предложение США, а посредники ждут ответа от ХАМАС.

Также чиновник добавил, что "люди в офисе (Уиткоффа. — Ред.) уже ищут себе новую работу". А в случае, если сделка по Газе будет заключена, посланник "достойно уйдет в отставку".

Напомним, вчера Дональд Трамп представил план завершения боевых действий в Газе. В пунктах перечислено освобождение заложников, передача территории и многое другое.

Также на днях в сети показали, как изменился город Газа после обстрелов.

США война Сектор Газа Дональд Трамп ХАМАС Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
