Україна
Перша фаза угоди між Ізраїлем та ХАМАС підписана — заява Трампа

Перша фаза угоди між Ізраїлем та ХАМАС підписана — заява Трампа

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 02:44
Першим кроком стане звільнення заручників бойовиками ХАМАС, а Ізраїль відведе свої війська
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та ХАМАС домовилися про перший етап мирних переговорів, які дозволять швидко звільнити всіх заручників. Лідер США назвав це "великим днем для всього арабського та мусульманського світу". 

Відповідну заяву Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social

Читайте також:

Що саме заявив Трамп про перший етап угоді між Ізраїлем та ХАМАС

Трамп заявив, що перша фаза угоди між Ізраїлем та ХАМАС підписана - фото 1
Повідомлення Трампа на сайті Білого дому. Фото: Скриншот

У своєму дописі Трамп зазначив, що дуже скоро всіх заручників, яких утримує ХАМАС, буде звільнено. Своєю чергою Ізраїль виведе свої війська на узгоджену лінію "як перший крок до міцного, довготривалого та вічного миру".

Трамп подякував посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини, які працювали зі Штатами, щоб ця подія відбулася. 

Коли звільнять заручників

Тим часом CNN повідомляє, що вже є реакція на цей перший крок від прем'єра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу. 

"З Божою допомогою ми повернемо їх усіх додому", — сказав голова Уряду Ізраїля. 

Сьогодні Нетаньягу скличе урядове засідання для ратифікації угоди з ХАМАС та повернення заручників з Гази.

ХАМАС також підтвердив підписання угоди й подякував Трампу. 

Також за даними джерел CNN, звільнення ізраїльських заручників очікується в суботу або неділю.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп може відправитись на Близький Схід. Це станеться протягом поточного тижня і буде стосуватись припинення війни в Газі.

А бойовики ХАМАС готові звільнити усіх ізраїльських заручників. Крім того, вони хочуть обговорити план Дональда Трампа.

Ізраїль Сектор Гази Дональд Трамп заручники ХАМАС війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
