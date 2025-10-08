Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп вирушає на Близький Схід — яка мета поїздки президента США

Трамп вирушає на Близький Схід — яка мета поїздки президента США

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 23:36
Лідер США на Близькому Сході планує розв'язати ситуацію з переговорами навколо Сектора Гази
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив припущення щодо можливої поїздки на Близький Схід. Це станеться протягом поточного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Навіщо Трамп їде на Близькій Схід

Дональд Трамп зазначив існування високої ймовірності успішного завершення переговорів щодо війни в Секторі Гази, додавши, що "є дуже хороші шанси на укладення угоди".  

"Побачимо, але є велика ймовірність, що переговори йдуть дуже добре. Ми ведемо переговори з ХАМАСом та багатьма країнами. Залучені всі мусульманські та арабські держави — багаті й не дуже, майже всі", — заявив президент США.

Раніше повідомлялось, що бойовики ХАМАС готові звільнити усіх ізраїльських заручників. Крім того, вони хочуть обговорити план лідер Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп представив план завершення бойових дій у Газі. Одним із положень є звільнення заручників угруповання ХАМАС.

США Ізраїль Сектор Гази Дональд Трамп ХАМАС війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації