Лідер США на Близькому Сході планує розв'язати ситуацію з переговорами навколо Сектора Гази

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив припущення щодо можливої поїздки на Близький Схід. Це станеться протягом поточного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Навіщо Трамп їде на Близькій Схід

Дональд Трамп зазначив існування високої ймовірності успішного завершення переговорів щодо війни в Секторі Гази, додавши, що "є дуже хороші шанси на укладення угоди".

"Побачимо, але є велика ймовірність, що переговори йдуть дуже добре. Ми ведемо переговори з ХАМАСом та багатьма країнами. Залучені всі мусульманські та арабські держави — багаті й не дуже, майже всі", — заявив президент США.

Раніше повідомлялось, що бойовики ХАМАС готові звільнити усіх ізраїльських заручників. Крім того, вони хочуть обговорити план лідер Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп представив план завершення бойових дій у Газі. Одним із положень є звільнення заручників угруповання ХАМАС.