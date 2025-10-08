Лидер США на Ближнем Востоке планирует разрешить ситуацию с переговорами вокруг Сектора Газа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал предположение о возможной поездке на Ближний Восток. Это произойдет в течение текущей недели.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Зачем Трамп едет на Ближний Восток

Дональд Трамп отметил существование высокой вероятности успешного завершения переговоров по войне в Секторе Газа, добавив, что "есть очень хорошие шансы на заключение соглашения".

"Посмотрим, но есть большая вероятность, что переговоры идут очень хорошо. Мы ведем переговоры с ХАМАСом и многими странами. Вовлечены все мусульманские и арабские государства — богатые и не очень, почти все", — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС готовы освободить всех израильских заложников. Кроме того, они хотят обсудить план лидер Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Напомним, на днях Дональд Трамп представил план завершения боевых действий в Газе. Одним из положений является освобождение заложников группировки ХАМАС.