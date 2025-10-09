Видео
Главная Новости дня Трамп уверен, что решит ситуацию с РФ — заявление лидера США

Трамп уверен, что решит ситуацию с РФ — заявление лидера США

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 00:35
Президент США заверил, сможет прекратить агрессию РФ против Украины
Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Фото: Reuters

Выступая перед журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп высказался на тему договоренности с РФ. Лидер США уверен, что ему удастся "урегулировать ситуацию".

О заявлении президента США сообщает CNN.

Читайте также:

Что конкретно заявил Трамп

Трамп собрал круглый стол в Белом доме, где кроме него присутствовали различные высокопоставленные чиновники США включая госсекретаря Марко Рубио и главу ФБР Кашем Пателя.

Касаясь темы войны в Украине Трамп в очередной раз напомнил, что "США остановили семь войн". Поэтому доведет дело с РФ до конца.

"Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой. Я думаю, что мы урегулируем ситуацию с Россией", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается посетить Ближний Восток. Поездка связана с ситуацией в Газе.

А еще сообщалось, что несколько дней назад Трамп выразил свое разочарование действиями диктатора РФ Путина. Трампу не нравится, что урегулировать войну в Украине оказалось гораздо сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке, в частности в Газе.

россия США Дональд Трамп война в Украине заявление
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
