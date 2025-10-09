Відео
Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з РФ — заява лідера США

Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з РФ — заява лідера США

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 00:35
Президент США запевнив, зможе припинити агресію РФ проти України
Дональд Трамп на пресконференції у Білому домі. Фото: Reuters

Виступаючи перед журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп висловився на тему домовленості з РФ. Лідер США впевнений, що йому вдасться "врегулювати ситуацію".

Про заяву президента США повідомляє CNN.

Читайте також:

Що конкретно заявив Трамп

Трамп зібрав круглий стіл у Білому домі, де окрім нього були присутні різні високопосадовці США включно з держсекретарем Марко Рубіо та головою ФБР Кашем Пателем. 

Торкаючись теми війни в Україні Трамп вчергове нагадав, що "США зупинили сім воєн". Тому доведе справу з РФ до кінця.

"Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією", — заявив Трамп.

Раніше повідомлялось, що Трамп збирається відвідати Близький Схід. Поїздка пов'язана з ситуацією в Газі. 

А ще повідомлялось, що декілька днів тому Трамп висловив своє розчарування діями диктатора РФ Путіна. Трампу не подобається, що врегулювати війну в Україні виявилося набагато складніше, ніж конфлікт на Близькому Сході, зокрема у Газі.

росія США Дональд Трамп війна в Україні заява
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
