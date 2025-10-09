Мир в Секторе Газа - Трамп анонсировал перестройку города

Сектор Газы перестроят — Трамп сделал заявление
Президент США Дональд Трамп объявил о перестройке Сектора Газа. И анонсировал "чудо" для города.
Об этом он объявил во время заседания Кабинета министров в Белом доме в четверг, 9 октября.
Заявление Трампа
"Я думаю, что это будет длительный мир, надеюсь, вечный мир. Мир на Ближнем Востоке. Мы добились освобождения всех оставшихся заложников, и их следует освободить в понедельник или вторник. Их возвращение — это сложный процесс. Я бы предпочел не рассказывать вам, что им нужно сделать, чтобы их вернуть", — сказал он.
В ближайшие выходные Трамп отправится в Египет, где будет подписано соглашение о мире в Секторе Газа. После этого город будет полностью перестроен.
"В том регионе некоторые страны имеют огромные богатства... То, что они сделают, станет чудом для Газы", — добавил он.
