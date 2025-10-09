Видео
Освобождение израильских заложников ХАМАС — Трамп назвал дату
Главная Новости дня Сектор Газы перестроят — Трамп сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 19:34
Мир в Секторе Газа - Трамп анонсировал перестройку города
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о перестройке Сектора Газа. И анонсировал "чудо" для города.

Об этом он объявил во время заседания Кабинета министров в Белом доме в четверг, 9 октября.

Читайте также:

Заявление Трампа

"Я думаю, что это будет длительный мир, надеюсь, вечный мир. Мир на Ближнем Востоке. Мы добились освобождения всех оставшихся заложников, и их следует освободить в понедельник или вторник. Их возвращение — это сложный процесс. Я бы предпочел не рассказывать вам, что им нужно сделать, чтобы их вернуть", — сказал он.

В ближайшие выходные Трамп отправится в Египет, где будет подписано соглашение о мире в Секторе Газа. После этого город будет полностью перестроен.

"В том регионе некоторые страны имеют огромные богатства... То, что они сделают, станет чудом для Газы", — добавил он.

Напомним, недавно стало известно об успешной операции ГУР по эвакуации украинцев в Секторе Газа.

Также мы писали, как изменился Сектор Газы после обстрелов.

Сектор Газа Дональд Трамп Египет восстановление
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
