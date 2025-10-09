Відео
Україна
Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Сектор Гази перебудують — Трамп зробив заяву

Сектор Гази перебудують — Трамп зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 19:34
Мир у Секторі Гази — Трамп анонсував перебудову міста
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про перебудову Сектора Гази. І анонсував "диво" для міста.

Про це він оголосив під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі в четвер, 9 жовтня.

Читайте також:

Заява Трампа

"Я думаю, що це буде тривалий мир, сподіваюся, вічний мир. Мир на Близькому Сході. Ми домоглися звільнення всіх решти заручників, і їх слід звільнити в понеділок або вівторок. Їх повернення — це складний процес. Я б волів не розповідати вам, що їм потрібно зробити, щоб їх повернути", — сказав він.

Найближчих вихідних Трамп відправиться до Єгипту, де буде підписано угоду про мир у Секторі Гази. Після цього місто буде повністю перебудоване.

"У тому регіоні деякі країни мають величезні багатства… Те, що вони зроблять, стане дивом для Гази", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про успішну операцію ГУР з евакуації українців в Секторі Гази.

Також ми писали, як змінився Сектор Гази після обстрілів.

Сектор Гази Дональд Трамп Єгипет відновлення війна
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
