Мир у Секторі Гази — Трамп анонсував перебудову міста

Президент США Дональд Трамп оголосив про перебудову Сектора Гази. І анонсував "диво" для міста.

Про це він оголосив під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі в четвер, 9 жовтня.

Заява Трампа

"Я думаю, що це буде тривалий мир, сподіваюся, вічний мир. Мир на Близькому Сході. Ми домоглися звільнення всіх решти заручників, і їх слід звільнити в понеділок або вівторок. Їх повернення — це складний процес. Я б волів не розповідати вам, що їм потрібно зробити, щоб їх повернути", — сказав він.

Найближчих вихідних Трамп відправиться до Єгипту, де буде підписано угоду про мир у Секторі Гази. Після цього місто буде повністю перебудоване.

"У тому регіоні деякі країни мають величезні багатства… Те, що вони зроблять, стане дивом для Гази", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про успішну операцію ГУР з евакуації українців в Секторі Гази.

Також ми писали, як змінився Сектор Гази після обстрілів.