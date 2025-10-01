ГУР успішно провела операцію з евакуації українців із Сектора Гази

Евакуйовані з Гази українці та члени їхніх родин. Фото: ГУР МО

За дорученням президента України, Головне управління розвідки (ГУР) та Міністерство закордонних справ України здійснили складну евакуаційну операцію з Сектора Гази. З цього регіону, де точиться війна, врятували 57 українців та членів їхніх родин.

Про це повідомляє ГУР у Telegram.

Як пройшла складна операція з евакуації

Евакуйовані українці з родинами. Фото: ГУР МО

Згідно з повідомленням ГУР, в результаті місії, яка проводилася в умовах підвищеного ризику, було врятовано 48 громадян України (16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків) та 9 палестинців — членів сімей українських громадян.

Евакуйовані вже прибули до аеропорту Кишинева на літаку і звідти вирушать до України автобусами.

Представниця евакуйованих громадян, пані Людмила, висловила щиру подяку Президентові України, ГУР та всім залученим до операції. Вона розповіла про важкі умови життя в Секторі Гази протягом півтора місяця, коли її родина перебувала в наметах після руйнування будинку.

ГУР висловило подяку посольствам України в Ізраїлі, Молдові та Йорданії, а також Молдові за сприяння в організації евакуаційної місії. Також було відзначено системну та надійну допомогу компанії SkyUp в авіаперевезенні евакуйованих.

У ГУР нагадують, що громадяни України, які проживають у Секторі Гази й потребують допомоги з евакуації, можуть звернутися до посольства України в Ізраїлі за номером (+972) 54 667 67 82 або скористатися цілодобовою гарячою лінією МЗС України за номером +38-044-238-16-57.

