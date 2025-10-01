Відео
Україна
З Гази евакуювали українців з родинами — як вдалось врятувати

З Гази евакуювали українців з родинами — як вдалось врятувати

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 02:12
ГУР успішно провела операцію з евакуації українців із Сектора Гази
Евакуйовані з Гази українці та члени їхніх родин. Фото: ГУР МО

За дорученням президента України, Головне управління розвідки (ГУР) та Міністерство закордонних справ України здійснили складну евакуаційну операцію з Сектора Гази. З цього регіону, де точиться війна, врятували 57 українців та членів їхніх родин.

Про це повідомляє ГУР у Telegram.

Читайте також:

Як пройшла складна операція з евакуації

З Гази евакуювали українців з родинами — як вдалось врятувати - фото 1
Евакуйовані українці з родинами. Фото: ГУР МО

Згідно з повідомленням ГУР, в результаті місії, яка проводилася в умовах підвищеного ризику, було врятовано 48 громадян України (16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків) та 9 палестинців — членів сімей українських громадян.

Евакуйовані вже прибули до аеропорту Кишинева на літаку і звідти вирушать до України автобусами. 

Представниця евакуйованих громадян, пані Людмила, висловила щиру подяку Президентові України, ГУР та всім залученим до операції. Вона розповіла про важкі умови життя в Секторі Гази протягом півтора місяця, коли її родина перебувала в наметах після руйнування будинку.

ГУР висловило подяку посольствам України в Ізраїлі, Молдові та Йорданії, а також Молдові за сприяння в організації евакуаційної місії. Також було відзначено системну та надійну допомогу компанії SkyUp в авіаперевезенні евакуйованих.

У ГУР нагадують, що громадяни України, які проживають у Секторі Гази й потребують допомоги з евакуації, можуть звернутися до посольства України в Ізраїлі за номером (+972) 54 667 67 82 або скористатися цілодобовою гарячою лінією МЗС України за номером +38-044-238-16-57.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп представив план завершення бойових дій у Газі. Одним із положень є звільнення заручників угруповання ХАМАС.

Раніше норвезький фотограф опублікував відео, на якому видно, як змінилася Газа впродовж двох років. Замість жвавих вулиць залишилися руїни.

евакуація Сектор Гази Палестина війна ГУР МО Украины
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
