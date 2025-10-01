ГУР успешно провела операцию по эвакуации украинцев из Сектора Газа

Эвакуированные из Газы украинцы и члены их семей. Фото: ГУР МО

По поручению президента Украины, Главное управление разведки (ГУР) и Министерство иностранных дел Украины осуществили сложную эвакуационную операцию из Сектора Газа. Из этого региона, где идет война, спасли 57 украинцев и членов их семей.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Как прошла сложная операция по эвакуации

Эвакуированные украинцы с семьями. Фото: ГУР МО

Согласно сообщению ГУР, в результате миссии, которая проводилась в условиях повышенного риска, были спасены 48 граждан Украины (16 детей, 14 женщин, 18 мужчин) и 9 палестинцев - членов семей украинских граждан.

Эвакуированные уже прибыли в аэропорт Кишинева на самолете и оттуда отправятся в Украину автобусами.

Представительница эвакуированных граждан, госпожа Людмила, выразила искреннюю благодарность Президенту Украины, ГУР и всем привлеченным к операции. Она рассказала о тяжелых условиях жизни в Секторе Газа в течение полутора месяцев, когда ее семья находилась в палатках после разрушения дома.

ГУР выразило благодарность посольствам Украины в Израиле, Молдове и Иордании, а также Молдове за содействие в организации эвакуационной миссии. Также была отмечена системная и надежная помощь компании SkyUp в авиаперевозке эвакуированных.

В ГУР напоминают, что граждане Украины, которые проживают в Секторе Газа и нуждаются в помощи по эвакуации, могут обратиться в посольство Украины в Израиле по телефону (+972) 54 667 67 82 или воспользоваться круглосуточной горячей линией МИД Украины по номеру +38-044-238-16-57.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп представил план завершения боевых действий в Газе. Одним из положений является освобождение заложников группировки ХАМАС.

Ранее норвежский фотограф опубликовал видео, на котором видно, как изменилась Газа в течение двух лет. Вместо оживленных улиц остались руины.