Трамп поблагодарил Путина за поддержку, когда не получил Нобеля

Трамп поблагодарил Путина за поддержку, когда не получил Нобеля

Дата публикации 10 октября 2025 18:56
Нобелевская премия мира — Путин поддержал Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за поддержку. Это случилось после того, как американский лидер не получил Нобелевскую премию мира.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social 10 октября.

Читайте также:

Трамп поблагодарил Путина за поддержку

"Спасибо президенту Путину", — написал Трамп.

null
Скриншот сообщения Дональда Трампа

Отметим, ранее Путин заявил, что Нобелевская премия мира якобы потеряла свой статус, и Трамп на самом деле решает мировые кризисы.

"Нобелевскую премию мира иногда давали тем, кто ничего для мира не сделал", — сказал российский диктатор.

Напомним, Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корини Мачадо. Нобелевский комитет отметил ее за "неутомимую работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы".

Ранее Дональд Трамп высказывался о Мачадо и выражал ей поддержку в ее деятельности. Однако пока президент США не комментировал то, что не получил Нобелевскую премию.

В то же время в Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию получил не Трамп. Там заявили, что "Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше мира".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
