Нобелевская премия мира — Путин поддержал Трампа

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за поддержку. Это случилось после того, как американский лидер не получил Нобелевскую премию мира.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social 10 октября.

Трамп поблагодарил Путина за поддержку

"Спасибо президенту Путину", — написал Трамп.

Отметим, ранее Путин заявил, что Нобелевская премия мира якобы потеряла свой статус, и Трамп на самом деле решает мировые кризисы.

"Нобелевскую премию мира иногда давали тем, кто ничего для мира не сделал", — сказал российский диктатор.

Напомним, Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корини Мачадо. Нобелевский комитет отметил ее за "неутомимую работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы".

Ранее Дональд Трамп высказывался о Мачадо и выражал ей поддержку в ее деятельности. Однако пока президент США не комментировал то, что не получил Нобелевскую премию.

В то же время в Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию получил не Трамп. Там заявили, что "Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше мира".